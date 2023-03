BR-324 é campeã em excesso de velocidade na Bahia com mais de 110 mil infrações

Uma das principais rodovias federais que cortam a Bahia, a BR-324 é a campeã quando se trata de motoristas dirigindo acima da velocidade máxima permitida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via somou mais de 110 mil infrações em 2022. Em média, ocorreram 301 infrações por dia e 12 por hora nessa estrada no ano passado, o que confere a essa BR a posição de terceira no ranking de acidentes no estado. Foram 772 em 2022. Este ano, já foram registradas 13 colisões frontais, causadas, principalmente, por ultrapassagens irregulares. Os números computados até março já somam um terço das ocorrências pelo mesmo motivo no ano passado, 39.

"O certo é 100km/h, mas acredito que é uma velocidade que os motoristas andam pouco nessa estrada. A maioria anda acima", conta Vanúsia Maria Cedraz, 57 anos, que pega a BR-324 toda semana, saindo de Salvador para Feira de Santana. A percepção de Vanúsia se traduz nos números das infrações por excesso de velocidade nessa via, que supera as BRs 116 e 101, com, respectivamente, 81 mil e três mil registros.

Dentro dos casos de alta velocidade na BR-324, 101.482 foram em ações de até 20% acima da máxima permitida e 9.125 até 50% a mais do que exige a legislação. Atitudes que, para quem trafega na estrada, são vistas como comuns. Fábio Dias, 27, é um exemplo: "De vidro fechado, você anda a 120 ou 140 km/h que nem sente direito".

O soteropolitano reconhece que a prática é errada e arriscada, mas pontua que estar acima da velocidade regulada é um comportamento geral entre os motoristas. "Pelo menos, o trajeto de Salvador para Feira, na parte que não está esburacada, é quase 'um convite' pro cara correr", argumenta, se referindo às condições da pista e ao fato da região ter uma das rodovias mais espaçosas do estado, sendo duplicada em boa parte de sua extensão.

A PRF também aponta o espaço da via como um dos fatores para a pressa dos condutores. Mário Henrique, diretor da PRF, vê na duplicação um fator para o constante descumprimento das regras de direção. "A BR-324 é duplicada em alguns trechos e ainda está em condições de dirigibilidade. Por isso, acaba sendo a principal em excesso de velocidade. As pessoas parecem dirigir em níveis acima do que é permitido, principalmente, quando há boas condições de tráfego", diz o diretor, acrescentando que outros fatores são a falta de educação no trânsito e respeito às regras de boa parte dos motoristas nas rodovias.

Ainda de acordo com o diretor, o excesso de velocidade é um dos maiores vetores de acidentes observados pela PRF. "Essa conduta é extremamente perigosa porque deixa o motorista sem tempo hábil para realizar uma manobra de emergência. Então, não dá para se antecipar ao perigo da via. Se tiver um animal, um buraco ou um carro parado por qualquer motivo, fica difícil desviar e o acidente, em velocidade acima do permitido, agrava muito mais as lesões", alerta o diretor da PRF, Mário Henrique.

Neste ano, 85 acidentes nas rodovias baianas foram causados por colisão frontal, que tem como principal motivação a ultrapassagem irregular em alta velocidade. Desses acidentes, 56 foram considerados graves, com 52 vítimas em estado crítico e 31 mortes. Segundo estatísticas da PRF, no ano passado 443 acidentes foram causados por colisão frontal nas rodovias baianas, sendo 291 graves, com 273 vítimas e 212 óbitos.

A concessionária VIABAHIA, que administra um trecho de 108km da BR-324, a ligação entre Salvador e Feira, afirma realizar campanhas educativas contra a infração. "Estamos em constante contato com a PRF para realizar não só campanhas, mas também fiscalizações. A atuação é forte e feita por delegacias de Feira e Simões Filho por parte da PRF. Oferecemos tecnologia, com 47 câmeras de monitoramento 24h e viaturas que circulam na via", afirma a empresa.

No trecho administrado pela concessionária, existem 21 pontos de controle de velocidade. Após a área operada pela empresa, porém, o monitoramento é reduzido e a velocidade aumenta. "Quando passa de Feira, no trecho para Riachão e outras cidades, que tem menos radar, aí que o povo coloca 150 ou 160km/h na pista. Se dá um acidente nessa velocidade, todo mundo sabe que é fatal, mas ainda assim ninguém respeita. Até os caminhoneiros correm e ultrapassam todos", conta um motorista que preferiu não se identificar.

Ultrapassagens indevidas aumentam

Apesar do número preocupante, os registros de excesso de velocidade na BR-324 diminuíram no ano passado. Enquanto, em 2022, foram mais de 110 mil infrações do tipo, no ano de 2021 houve mais de 155 mil. O que foi na direção contrária é a infração por ultrapassagem em lugar indevido, que se tornou a mais comum após aquelas por excesso de velocidade. Ao todo, em 2022, ocorreram 3.230 registros, um crescimento de 87% ante os 1.719 de 2021.

Até março deste ano, a PRF autuou 8.067 ultrapassagens indevidas, sendo 592 delas na BR-324. Além disso, em 13 acidentes graves por esse motivo, houve 15 vítimas em estado crítico e quatro mortes. Desses acidentes, quatro ocorreram na BR-34. Já em 2022, a PRF autuou 36.892 ultrapassagens proibidas. Nesse mesmo ano, 182 acidentes nas rodovias baianas foram causados por esse motivo. Desses casos, 88 foram considerados graves, com 100 feridos e 58 óbitos. Treze das ocorrências foram na BR-324.

Em termos gerais, a PRF aponta que na Bahia houve mais de 37 mil ultrapassagens indevidas. Só no período de Carnaval, mais de mil foram flagradas na fiscalização. "O dado é alarmante pela infração se caracterizar como uma das principais causas de acidentes nas vias, sejam eles fatais ou não fatais", explica o diretor Mário Henrique.

"Essas infrações são causas de acidentes e de situações graves. Você acaba colidindo com o outro veículo de frente, o que é uma situação de muito risco entre veículos em sentidos opostos. A gravidade das lesões é sempre alta e essa infração é a responsável pela maioria dos óbitos que acontecem nas nossas vias", enfatiza ele, ressaltando que, na maioria dos casos, ultrapassagens indevidas e alta velocidade são infrações que ocorrem juntas nas rodovias.

Raio-X de infrações e acidentes na BR-324