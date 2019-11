BR-324: prefeitura entrega nova via com acesso à região de Pirajá

Uma nova via de acesso à BR-324 foi inagurada nesta quinta-feira (07) pela prefeitura de Salvador. Com a nova via os condutores que seguem para Pirajá, Campinas de Pirajá e Marechal Rondon têm uma nova opção de acesso a esses bairros. A via marginal na BR-324 foi inaugurada pelo vice-prefeito Bruno Reis. A obra teve investimento de R$ 10 milhões e foi realizada pela construtora Andrade Mendonça, por meio de uma parceria público-privada (PPP).

As intervenções, segundo Bruno Reis, contemplaram serviços de pavimentação, contenção, drenagem, paisagismo e nova iluminação, ao longo dos 1.700 metros de extensão da pista.

Foto: Divulgação

“A obra vai resolver um grave problema de mobilidade na nossa cidade, principalmente nos horários de pico. Com essa via marginal, os veículos que vão acessar os bairros de Pirajá, Campinas de Pirajá e Marechal Rondon terão praticamente uma via exclusiva, desobstruindo a BR-324”, avaliou.

Reis destacou a importância de estabelecer parcerias para promover melhorias na capital baiana. “Em breve, vamos anunciar 15 obras em parceria com a iniciativa privada, em diversas áreas da cidade. Hoje, não há uma grande intervenção ou empreendimento que se instale em Salvador sem que nós peçamos uma contrapartida para a nossa capital. Dessa forma, vamos conseguir requalificar a Praça da Revolução, em Periperi, construir um mercado, em São Caetano, e abrir novas vias”, assinalou.