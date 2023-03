Bracell apresenta programa de cultivo de eucalipto no Recôncavo

A Bracell apresentou neste fim de semana o programa "Cultive Eucalipto", na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O programa apresenta o cultivo como uma alternativa de fonte de renda adicional para proprietários rurais da região. A Bracell é líder mundial do setor de celulose solúvel, e busca produtores interessados em produzir eucalipto que deverá ser usado na fábrica do Polo de Camaçari.

Autoridades participaram do evento. O gerente Florestal da Bracell na Bahia, Altair Negrello Júnior, explicou que o evento é uma oportunidade para gestores, secretários de agricultura, produtores rurais e pessoas que sejam proprietários de áreas, conhecerem o programa de parcerias e complementação da renda gerada nas propriedades através do cultivo de eucalipto. "O programa Cultive Eucalipto chega com o potencial de ampliar as fontes de renda dos produtores, contribuindo para fortalecer o agronegócio em Santo Antônio de Jesus e região”, explicou.

Durante o encontro, o público presente também conheceu mais sobre a Bracell, seus produtos e usos, os investimentos no desenvolvimento social e na preservação do meio ambiente. A Bracell possui unidades industriais em Camaçari (BA) e em Lençóis Paulista (SP), que têm no eucalipto sua principal matéria-prima para a produção de celulose solúvel.