Braço direito do 8 de Paus do Baralho da SSP é morto na Bahia

Uma operação que aconteceu em quatro cidades do interior da Bahia apreendeu nesta sexta-feira (30) veículos, arma, coletes e munições de uma facção responsável por tráfico de drogas, homicídios e roubos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a quadrilha é liderada por Amauri Francisco de Sousa, o Babá, atualmente o 8 de Paus do Baralho do Crime. Um suspeito de tráfico foi morto na operação.

Participaram da ação cerca de 80 policiais civis e militares em Souto Soares, Canarana, Barro Alto e Mulungu do Morro. No distrito de Gamaleira, em Barro Alto, foi encontrado Edipo da Silva Oliveira, o Kinho, apontado como braço direito de Babá. Segundo a polícia, ele é o responsável por executar as ordens do líder. Ele tentou fugir dos policiais, com os quais trocou tiros, e acabou baleado. Levado a uma unidade médica próxima, acabou morrendo. A polícia apreendeu com ele uma pistola calibre 40, carregadores, munições e coletes.

Nos endereços mapeados das quatro cidades, a polícia localizou ainda dois carros e duas motos que eram usadas em crimes variados.

Equipes da PM (Bope, Graer, CPR-Chapada, Rondesp Chapada, 7° BPM, 29a CIPM, 42a CIPM, BPRv, Cipes Semiárido e Chapada, além da Cippa de Lençóis) e da PC (13a e 14a Coorpins) seguem em buscas na região procurando por Babá..

Babá segue foragido (Foto: Divulgação/SSP)