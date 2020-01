Brad Pitt e Jennifer Aniston reataram romance, diz jornal

Brad Pitt e Jennifer Aniston (Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O jornal The Sun divulgou neste domingo (26) uma matéria onde afirma que o ex-casal Brad Pitt e Jennifer Aniston reataram a relação. A especulação se intensificou após o encontro das celebridades no último domingo, 19, nos bastidores do SAG Awards 2020 - premiação de atores do cinema e televisão.

Em uma breve interação na frente das câmeras durante o evento, Brad segura a mão de Jennifer e este seria o principal indício público de que eles estariam juntos novamente. Nenhum dos atores se pronunciou sobre as afirmações do jornal. Brad e Jennifer foram casados entre 2000 e 2005. Logo após o término, Brad Pitt iniciou seu relacionamento com a também atriz Angelina Jolie.

Durante o evento, Jennifer recebeu o prêmio de melhor atriz em série dramática por "The Morning Show" e Brad foi premiado pelo seu desempenho em “Era uma vez... Hollywood”. O discurso de agradecimento de Jennifer rendeu outra fonte de especulação sobre a volta do ex-casal. Enquanto ela discursava, o jornal The Hollywood Reporter relatou ter visto Pitt “bastante concentrado” assistindo ao discurso da ex-esposa nos bastidores do evento.

Aniston e Pitt estão divorciados há 15 anos, mas recentemente tiveram pelo menos cinco encontros registrados pelos jornais e tabloides americanos, incluindo uma comemoração de Natal em 2019, na casa de Jennifer. Em maio do ano passado, Pitt deu de presente de aniversário a Aniston a antiga casa do casal, avaliada em US$ 79 milhões, cerca de R$ 310 milhões, de acordo com o jornal Daily Mirror.

Pitt manteve uma relação de 12 anos com Angelina Jolie - com quem teve três filhos biológicos e outros três por adoção - iniciada após o término de seu casamento com Aniston. Jennifer também foi casada com o ator Justin Theroux de 2015 a 2017, quando se divorciou.