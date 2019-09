Brad Pitt embarca em uma jornada espacial em Ad Astra – Rumo às Estrelas

Em um futuro não tão distante, o astronauta Roy McBride (Brad Pitt) cria um bloqueio para não se deixar contaminar por sentimentos como amor, medo e raiva. Mas sua armadura emocional começa a rachar quando recebe a missão de buscar, na fronteira do Sistema Solar, ninguém menos que seu pai (Tommy Lee Jones): um astronauta que foi dado como morto há 20 anos, após sumir no espaço. É a partir desse mote que o filme Ad Astra – Rumo às Estrelas, mostra a busca incessante do personagem de Brad Pitt por uma paz interior.

“Muitos de nós, que carregamos a dor e o sofrimento da infância à vida adulta, de amor e de perdas, esperamos por isso”, comenta o protagonista da ficção científica dirigida por James Gray, em entrevista recente ao Uol. Em sua jornada emocional longe da Terra, Roy se vê obrigado a se reconectar com o passado do pai, que desapareceu após missão a Netuno que tinha o objetivo de encontrar vida extraterrestre.

No filme, que tem um toque de suspense, o espaço aparece como um abismo, “um túmulo frio e sombrio, com total isolamento e solidão”, explica Brad. O uso da ficção científica, para o ator, “captura nossa imaginação, porque sabemos pouca coisa sobre espaço, sobre tempo, sobre gravidade, forças que não entendemos”. “É interminável! E está aberto para interpretações. Temos, aqui, um personagem que previa viajar até a fronteira do nosso sistema solar. Uma experiência próxima da morte para se encontrar, para se abrir, para descobrir porque a vida vale a pena”, resume o protagonista.