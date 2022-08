Brad Pitt revela que só ficou sóbrio após o divórcio de Angelina Jolie

Brad Pitt 58, fez várias revelações em uma entrevista para a edição de agosto da revista GQ. Uma delas foi o seu problema com o álcool, que lhe causou depressão por muitos anos. O ator contou que só ficou sóbrio após o divórcio de Angelina Jolie, em 2016, quando buscou ajuda nos Alcoólicos Anônimos. Brad frequentou durante um ano e meio o projeto.

Pitt assumiu que manteve a sua participação no grupo em segredo por conta do pavor de uma possível exposição sobre o vício:

Veja o trailer de Trem-Bala, novo filme de Brad Pitt:

"Não tenho essa habilidade de só fumar um ou dois por dia", pontua Brad, que desde o fim da pandemia tem usado balas de nicotina para suprir a vontade de fumar. Ele ainda explicou o motivo do total radicalismo no corte dos cigarros: "Não está no meu DNA. Entro com tudo. E derrubo tudo. Perdi meus privilégios" , contou ele, que comprou um castelo pelo valor de US$ 40 milhões (cerca de R$ 213, 4 milhões).

Brad Pitt também admitiu à revista que enfrentou uma longa depressão leve:

"Acho que a alegria tem sido uma nova descoberta, mais tarde na vida. Estava sempre me movendo com a correnteza, boiando em uma direção, depois em outra. Acho que passei anos com uma depressão leve, e não foi até fazer as pazes com isso, tentando aceitar todas as partes do meu eu — o belo e o feio —, que consegui entender os momentos de alegria".