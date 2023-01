Bradesco confirma camarote no Carnaval de Salvador e presença em grandes blocos 

Bradesco terá camarote no circuito Barra-Ondina durante o Carnaval de Salvador (Foto: Divulgação)

Mais uma vez, o Bradesco estará presente no Carnaval de Salvador com uma série de ações. A maior delas será o espaço oficial do banco no circuito Barra-Ondina, o Bradesco Píer, camarote que pelo terceiro ano leva sua assinatura.

Conhecido pelo conforto e qualidade do serviço que oferece aos convidados, o espaço foi reformulado para 2023, ampliando inclusive a capacidade de público. Ao invés de dois serão quatro andares, que abrigarão novos ambientes, além de um rooftop com vista para o mar do Farol da Barra e ampla visão da festa até a subida do Cristo. O local também é o ponto escolhido pela Rede Bahia para montar seu estúdio de transmissão durante o carnaval.

O Bradesco estará presente também em ações nas ruas do circuito. A marca do banco vai desfilar em abadás, blimps, batekos e Leds nos trios de Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Claudia Leitte e Xanddy Harmonia. Brindes especiais serão distribuídos aos foliões dos blocos patrocinados e, também, dentro do camarote.

Presença baiana

Nos últimos meses, a Tania Bulhões se aproximou ainda mais do público baiano ao abrir diversas unidades, não só em Salvador, mas em destinos disputados como Trancoso, no sul do estado. No badalado balneário, a marca especializada em tableware, perfumaria, skincare e listas de casamentos abriu uma loja recentemente. A operação funciona no Quadrado, região charmosa que concentra unidades de outros grandes nomes. “A chegada em Trancoso foi um marco importante para a história da marca. Enxergamos um grande potencial na cidade, que, principalmente durante a alta temporada, recebe muitos dos nossos clientes e turistas com grande potencial de compra”, contou Virgilio Castro Cunha, CEO da marca Tania Bulhões.





Ísis Valverde (Foto: Elias Dantas)

Lucas Pedreira (Foto: Elias Dantas)

Flagra

Isis Valverde curtiu dias de férias em Caraíva, no sul da Bahia, após o Réveillon. No local, além de amigas, como a também atriz Fernanda Paes Leme, Isis esteve por diversas vezes na companhia do empresário baiano Lucas Pedreira. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, os dois foram vistos juntos durante os primeiros dias de 2023 em festas e passeios diurnos nas principais praias da famosa vila à beira-mar. Lucas Pedreira é irmão de Márcio Pedreira, marido da cantora Claudia Leitte.

*Confira a foto dos dois juntos no Instagram @sitealoalobahia.

Vik Muniz e Alberto Pitta (Foto: Elias Dantas)

Cortejo Afro

“Negro é a raiz da Liberdade”. Quando o Cortejo Afro começa a entoar a canção Sorriso Negro, de Dona Ivone Lara, já sabemos que é o início dos trabalhos da banda, que realiza seu tradicional ensaio nas segundas-feiras do Verão de Salvador. Neste dia 09 de janeiro, nomes como Rafa Kalimann, Sophie Charlotte, Douglas Silva, Guilherme Weber, Malu Galli, Vinicius Feyjão, Vik Muniz e milhares de baianos e turistas curtiram a batida percussiva do grupo, que surgiu dentro do Terreiro Ilê Axé Oyá, no bairro de Pirajá, e encanta com alto-astral, roupas exuberantes e uma coreografia rica em movimentos ligados à cultura afro.

Em homenagem à Iemanjá

Rafa e Pipo Marques animam o rooftop do Fasano Salvador, na Praça Castro Alves, no próximo dia 1º de fevereiro, às 20h, antecipando os festejos em torno da Rainha do Mar, na "Noite de Iemanjá". O pocket show dos irmãos será uma mistura de clássicos do Carnaval, da carreira da dupla, além de sucessos de outros artistas e faixas do projeto "Axé em Samba", que já ganhou duas edições.

Divulgação/ Balmain

Personagem da semana

Gabriel Pitta é o rosto da nova campanha mundial da Balmain, grife de luxo francesa que tem Olivier Rousteing como diretor de moda. O modelo baiano de 22 anos, que começou na carreira aos 15, está trilhando uma bem-sucedida trajetória. Recentemente ele foi o rosto da campanha mundial da Hugo Boss, outra marca de prestígio. No currículo traz ainda trabalhos para a Natura, Forum e Osklen, além de editoriais em publicações renomadas como Vogue, L'Officiel , GQ e Marie Claire. Natural de Salvador, antes de modelar, Pitta contribuía com o orçamento familiar preparando e vendendo salgados, doces, pães e bolos para eventos e festas infantis. “Desde pequeno, eu ajudava minha mãe com este trabalho. Fazíamos tudo em casa, no bairro do Engenho Velho da Federação. Era uma forma de engordar a renda”, relembra.