Bradley Cooper e Irina Shayk se separam, diz revista

O ator e diretor Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk terminaram o relacionamento de quatro anos. As informações são da revista americana People. Os dois são pais de Lea De Seine, de 2 anos. Ainda de acordo com a publicação, o término foi amistoso e, agora, eles estão resolvendo como dividir a guarda da filha.

O namoro começou em 2015, depois que ambos se separaram de seus antigos parceiros: ela, com o atacante português Cristiano Ronaldo; e ele, com a atriz britânica Suki Waterhouse.

Conhecido por seus papéis em filmes como O Lado Bom da Vida (2012), Sniper Americano (2014) e a trilogia de Se Beber, Não Case!, Cooper triunfou com sua estreia como diretor em Nasce uma Estrela (2018), um novo remake deste clássico do drama musical, protagonizado ao lado de Lady Gaga. Por sua vez, Irina Shayk é uma modelo de fama mundial que desfilou, entre outras, para marcas como Versace, Diane von Furstenberg, Victoria's Secret.

Especulações

A notícia do fim do casamento chega depois de meses de rumores e especulações na imprensa americana de que a relação deles passava por uma crise. Fãs brincavam também com o entrosamento entre ele e Lady Gaga no filme, onde os dois vivem um par romântico. Nasce Uma Estrela ganhou o Oscar de Melhor Canção Original com Shallow, interpretada pelos dois.

A performance dos dois durante a premiação do Oscar aqueceu ainda mais os boatos de que os dois estavam apaixonados, por conta da sintonia no palco. Além do mais, Lady Gaga havia terminado o relacionamento de dois anos com Christian Carino dias antes da premiação.

"Francamente, a mídia social é o banheiro da internet. O que ela fez para a cultura pop é péssimo", disse a cantora em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live! sobre as especulações na época. "As pessoas viram amor e, adivinha, isso era o que nós queríamos que vocês vissem. Essa é uma música de amor, Shallow. O filme, Nasce Uma Estrela, é uma história de amor", finalizou.