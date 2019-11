Bragantino empata com o Criciúma e conquista o título da Série B

O Bragantino conquistou na noite desta sexta-feira (15) o título da Série B com três rodadas de antecedência. A comemoração veio após o empate em 1x1 com o Criciúma, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Os donos da casa levaram um susto no primeiro tempo aos 25 minutos, quando Andrew abriu o placar em uma linda jogada individual. Mas o empate não demorou a acontecer. Aos 37, Morato recebeu na ponta direita, cortou o volante Wesley e chutou no cantinho do goleiro Paulo Gianezini, que não conseguiu defender.

O resultado fez o Braga chegar aos 72 pontos na tabela, não podendo mais ser alcançado pelo Sport nos critérios de desempate. Em 36 partidas, os paulistas venceram 21, empataram nove e perderam somente seis. A equipe do técnico Antônio Carlos Zago marcou 62 gols e sofreu só 26.

O Criciúma, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. O Tigre está com 35 pontos e ainda tem chances de escapar da degola. Para isso, precisa secar times como Londrina e Figueirense, que ainda entrarão em campo pela rodada.