Bragantino garante acesso à Série A com 5 rodadas de antecedência

(Foto: Ari Ferreira/CA Bragantino)

Após um hiato de mais de duas décadas, o Bragantino está de volta à elite do futebol brasileiro. O acesso foi confirmado na noite desta terça-feira (6) com a vitória por 3x1 sobre o Guarani, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 33ª rodada da Série B, para delírio dos mais de 5 mil torcedores presentes.



Vice-campeão nacional em 1991, perdendo o título para o São Paulo, o Bragantino disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pela última vez em 1998, quando acabou na penúltima colocação, na frente apenas do América de Natal. Com o apoio da empresa Red Bull, a expectativa sobre a equipe do interior paulista cresce para 2020.



O Bragantino vai em busca do título nas cinco rodadas que restam na Série B. O time do interior paulista tem 65 pontos, contra 57 do Sport, 54 do Atlético-GO, 53 do Coritiba, e 50 do Paraná, quinto colocado que não pode alcançá-lo mais por causa do número de vitórias. O Guarani ficou com 39, cinco acima da zona de rebaixamento.

Os três gols do jogo aconteceram no segundo tempo. Aos 17 minutos, Claudinho cobrou falta na cabeça de Ricardo Ryller, que subiu sozinho, em posição irregular, e fez 1x0. O árbitro Roger Goulart precisou de quatro minutos para validar o lance. Não há árbitro de vídeo na Série B.

O Bragantino ampliou aos 30 minutos, após Wesley ser derrubado por Bidu dentro da área e o árbitro marcar pênalti. Pio cobrou fez 2x0.



Aos 42 minutos, após falha defensiva do Guarani, Pedro Naressi, que acabara de entrar, avançou em liberdade e acertou um bonito chute para confirmar de vez o retorno do clube à Série A. O Guarani ainda diminuiu, mas não evitou a derrota. Aos 46, Bady recebeu na esquerda e fez 3x1, sem, porém, estragar a festa do adversário.