Brahma propõe amistoso entre melhores do Nordestão x time europeu

Os grandes times europeus têm milhares de fãs no mundo todo. No Brasil não é diferente, e além de ser um dos principais países com jogadores de sucesso no continente, como Daniel Alves, muitos torcedores de times brasileiros desejam enfrentar os europeus. A Copa do Nordeste, uma das maiores competições do país, também chamada de Lampions League, muitos nordestinos sonham com seus jogadores duelando contra os grandes europeus e ter o jogo marcado em suas histórias. E se depender da Brahma, isso pode acontecer.

Com o objetivo de valorizar o futebol nordestino, a cerveja Brahma traz mais esse motivo para o torcedor vibrar. A marca aposta suas fichas na seleção dos melhores jogadores da Copa do Nordeste 2021, para disputar a EuroLampions: uma partida amistosa, contra o europeu que topar encarar essa partida inédita.

O jogo ainda não tem data marcada e só irá acontecer quando o cenário estiver mais seguro em relação a pandemia, mas está lançado e já movimenta de forma divertida o mundo esportivo e as redes sociais.

“Somos parceiros de longa data do futebol brasileiro e ficamos impressionados com a grandiosidade da paixão do torcedor nordestino nesse primeiro ano de parceria. Queremos lançar esse amistoso para mostrar ao mundo inteiro a paixão e orgulho do povo nordestino por sua origem e região”, destacou Felipe Balota, gerente regional de marketing da Ambev.

O amistoso

Os principais clubes que já fizeram história em seus próprios países e levantaram taças no velho mundo receberão ao longo desta semana a carta-convite para o amistoso.

Em carta aberta publicada nos principais veículos de comunicação do Nordeste, a patrocinadora da Copa do Nordeste também comentou: “E aí, torcedor, vamos mostrar a força do nosso Nordeste? Vamos fazer esse desafio acontecer?”, provocou a Brahma para que as torcidas se unam.

A final da Copa do Nordeste também foi marcada pelo tom de desafio. Além das placas de campo reforçando a mensagem, os cantores da banda Barões da Pisadinha também falaram sobre a partida, EuroLampions, durante o show do intervalo.

“Vamos aguardar alguns dias pra ver quem aceita, enquanto isso vamos esquentar a conversa reforçando o convite com eles e, pra isso, contamos muito com a união dos nossos torcedores para ajudar a mostrar a paixão do povo nordestino pelo futebol. Até lá, nossa seleção com os melhores do Nordeste já está escalada”, ressaltou Felipe Balota.

Reforço de peso

Para reiterar o desafio, Brahma convocou mais um sócio de peso para levantar esta bandeira. Daniel Alves - o jogador baiano com mais títulos da história do futebol mundial - será o consultor da seleção da Lampions nessa trajetória.

"Fui convocado pela minha terra. Meu Nordeste e a Brahma me chamaram para ser o embaixador desse grande desafio.Saí de Juazeiro, do sertão baiano, para conquistar a Europa. Corri, driblei, defendi, fiz gols, levantei taças. Agora, vou ajudar meus irmãos a se prepararem para esse grande desafio contra os melhores da Europa. - diz o jogador.

"Se lá eles tem os GOATs (Greatest of All Times), aqui nós temos os Cabras. Não vai faltar garra”, complementa Daniel.

Brahma e o futebol

Parceira de longa data do futebol brasileiro, Brahma é patrocinadora dos 20 maiores clubes do país e é a principal incentivadora do futebol nordestino. Entre os times patrocinados estão Bahia e Vitória, na Bahia, Santa Cruz e Sport, de Pernambuco, além do Ceará e o Fortaleza, no Ceará.

A marca apoia ainda Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, em São Paulo, Athletico-PR e Coritiba, no Paraná, Grêmio e Internacional, no Rio Grande do Sul, Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG, de Minas Gerais.

A Brahma é uma cerveja que está na mesa dos brasileiros, com excelentes ingredientes e muita qualidade, desde 1888. Com essas parcerias, a Brahma pretende trazer mais brahmosidade para o futebol.