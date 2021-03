Branco apresenta melhora no quadro de saúde e é extubado em UTI

Ex-jogador e atual coordenador das categorias de base da seleção brasileira masculina, Branco foi extubado na UTI do hospital Copa Star, na zona sul no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (23). O tetracampeão, de 56 anos, está internado há uma semana com covid-19. As informações são do site ge.

Branco apresentou melhora no quadro após a necessidade de intubação na semana passada. O único boletim do hospital, que foi divulgado na sexta-feira (19), informava que ele sedado e respirando com ajuda de aparelhos de ventilação mecânica. Nos dias seguintes, seu quadro de saúde se manteve estável.

Em sua carreira como jogador, Branco participou de três Copas do Mundo: 1986, no México, 1990, na Itália, e 1994, nos Estados Unidos. Nessa última, o lateral-esquerdo conquistou o tetracampeonato. Ele também foi campeão da Copa América em 1989. Revelado pelo Internacional, Branco ainda teve passagens pelo Fluminense, em que foi campeão brasileiro em 1984 e tricampeão do Carioca em 1983, 1984 e 1985, além do Flamengo e Corinthians. Fora do Brasil, atuou pelo Brescia e Genoa, da Itália, e Porto, de Portugal.