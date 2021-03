Branco, lateral campeão no tetra em 1994 com a seleção, está internado com covid

Branco, lateral-esquerdo campeão mundial na Copa dos Estados Unidos em 1994 e atual coordenador das categorias de base da seleção brasileira masculina, está internado em um hospital na zona sul do Rio com covid-19. A informação, dada em primeira mão pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", foi confirmada pela CBF, que revelou que o estado de saúde do ex-jogador é "bom".

Gaúcho de Bagé, Branco ganhou notoriedade ao jogar pelo Internacional, em 1981. Teve grande passagem pelo Fluminense, de 1983 a 1985, o que lhe valeu uma transferência para o futebol europeu, onde atuou por Brescia, Genoa e Porto. Voltou ao Brasil em 1993 e vestiu as camisas de Grêmio, Corinthians, Flamengo e Fluminense. Pela seleção, Branco disputou as copas de 1986, 1990 e 1994.

Branco, de 56 anos, integrou uma delegação da seleção sub-18, que esteve no Recife para período de treinos e amistosos no centro de treinamento do Retrô FC. Outros cinco integrantes do grupo testaram positivo para coronavírus, mas, segundo a CBF, apresentam boa recuperação e estão isolados.

O atacante Stênio e o zagueiro Weverton, ambos do Cruzeiro, deram positivo para covid quando retornaram para Belo Horizonte. O técnico da seleção sub-18, Dudu Patetuci, o preparador físico Igor Cotrim, que é do Fluminense, o fisiologista Sandro Graham, o administrador Matheus Maricato, e o assessor Bruno Pacheco também foram infectados.