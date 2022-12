Branco reina, mas brilho dá glamour para o Réveillon

Na noite da virada do ano o desejo por renovação e prosperidade se manifesta também nas roupas. Usar branco se tornou quase uma unanimidade, criando um clima de união por boas vibrações. Mas, junto com o clássico branco, dá para salpicar brilho, que é para trazer mais glamour e sofisticação. Essa é uma mistura certeira para quem quer incrementar o look de Réveillon. Vale tanto fazer isso com acessórios como também na escolha de peças com paetês. É hora de celebrar, agradecer e se preparar para ir à luta no ano novinho que vai nascer. Por isso, brilhar nunca é demais!

Ficha técnica

Fotos Renato Sanatana (@renatosantanasantos)

Beleza DaI Alves (@daialves4)

Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo Ângela Moreira (@_iamangel__) da One Models Bahia (@onemodelsoficial)