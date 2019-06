Brasil aguarda final da fase de grupos para conhecer adversária

A seleção brasileira feminina de futebol segue sem saber quem serão suas próximas adversárias na Copa do Mundo. Contudo, uma coisa é fato: há maior possibilidade do Brasil enfrentar as francesas, anfitriãs do torneio, nas oitavas de final. A Alemanha é a outra rival possível.

A incerteza é decorrente do fato das quatro melhores terceiras colocadas na Copa também avançarem à próxima fase e a definição de toda a etapa de grupos só acontece na próxima quinta (20), com o complemento das chaves E e F. O Brasil precisa ficar de olho nas partidas entre Camarões x Nova Zelândia e Tailândia x Chile.

Para que o Brasil enfrente a Alemanha, é necessário que os quatro classificados saiam dos grupos B, C, E e F. Ou seja, se não quiser pegar a França, o Brasil precisa torcer para que Nigéria (Grupo A) e Argentina (Grupo D) sejam eliminadas.

As contas são tão complexas que o técnico da seleção, Vadão, prefere não ficar escolhendo adversário. De fato, qualquer uma das partidas será uma pedreira para as meninas do Brasil: tanto Alemanha quanto França se classificaram para a próxima fase do torneio com 100% de aproveitamento.

De toda sorte, essas são as possibilidades de calendário para a seleção: caso a situação mais provável aconteça, o Brasil enfrenta a França no domingo (23), às 16h. Contudo, se o cenário menos provável for concretizado, Marta e companhia medem forças com a Alemanha já no sábado (22), em partida com apito inicial programado para às 12h30.



*supervisão do subeditor Miro Palma