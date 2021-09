Brasil bate Marrocos e vai à semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Pentacampeã, a Seleção Brasileira passou enorme sufoco para avançar às semifinais da Copa do Mundo de Futsal, em Vilnius, na Lituânia. Com excelentes defesas do goleiro Guitta e gol solitário de Rodrigo, fez 1x0 no Marrocos neste domingo (26), na Avia Solutions Group Arena, para garantir a classificação entre os quatro melhores.

A disputa pela vaga na decisão será contra a Argentina, atual campeã do mundo, que neste domingo derrotou a Rússia na disputa de pênaltis por 5x4, após empate por 1x1 no tempo normal. O duelo semifinal acontecerá nesta quarta-feira (29), às 14 horas (de Brasília), na Kaunas Arena, na cidade de Kaunas.

O gol da vitória brasileira surgiu aos 11 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de falta de Rodrigo. Com ousadia e coragem, o Marrocos vendeu muito caro a derrota aos favoritos. Já no primeiro tempo surpreendeu com o goleiro linha e por muito pouco não empatou.

A volta à segunda etapa era sob promessa de pressão para a busca do segundo gol e de um alívio. Mas a pontaria brasileira não estava calibrada e o máximo que o time conseguiu foi carimbar a trave. O goleiro marroquino também fez boas defesas e a indefinição se arrastou até o último lance.

O técnico Marquinhos Xavier passou os últimos minutos do jogo em pé. Depois de ver seu time não conseguir ampliar o placar após ter algumas boas chances, os segundos finais foram tensos com o Marrocos novamente pressionando com o goleiro linha.

Pito teve a chance de definir em uma roubada de bola, mas bateu e viu o rival desviar para escanteio. O chute errado para fora do marroquino, restando dois segundos, garantiu a comemoração verde e amarela. Os jogadores fizeram festa gigante após superar a enorme batalha. Abraçados, foram para a galera agradecer o apoio. Do outro lado, reconhecimento ao excelente trabalho marroquino.

"Não é novidade para ninguém que a gente sempre sofre aqui dentro, quem pratica esse esporte, quem vive disso, está sempre com o resultado na mão e daqui a pouco ele te escapa. Então, passar por esses momentos do jogo faz parte sim. Mas eu acho que o Brasil está entendendo a necessidade de ser mais coletivo. Nosso principal jogador aqui nessa Copa do Mundo tem sido o trabalho coletivo. A gente tem falado muito sobre isso e ontem inclusive a tônica da preleção foi essa: vamos apaziguar o coração da gente, porque o mundo todo sempre quer que a gente seja brilhante individualmente e esses meninos entenderam que não, que eles não têm que ser o que são nos clubes, têm que ser coletivo, essa é alma da nossa Seleção", avaliou o treinador.

"Eu acho que hoje mesmo com o placar 1 a 0, nós conseguimos controlar o adversário, mesmo o adversário tendo a posse de bola, o que é muito difícil. Às vezes você consegue controlar tendo a posse, mas controlar sem a posse é um desafio contra uma equipe que movimenta muito bem, tem um jogo muito organizado, e isso foi importante", encerrou.