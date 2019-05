Brasil bate os EUA e é ouro no 4x100m no Mundial de Revezamentos

O Brasil derrotou o forte time americano e levou a medalha de ouro no 4x100 metros no Mundial de Revezamentos, realizado em Yokohama, no Japão. Os brasileiros Rodrigo Nascimento, Derick Silva, Jorge Vides e Paulo André Oliveira cravaram 38s05, dois centésimos à frente do quarteto dos Estados Unidos, que tem como atleta principal Justin Gatlin, atual campeão mundial dos 100m rasos. Os britânicos anotaram 38s15 e ficaram e completaram o pódio.



O título do Brasil na modalidade foi conquistado neste domingo (12) em um palco conhecido, o Estádio de Yokohama, onde a seleção brasileira de futebol, liderada por Rivaldo e Ronaldo, foi pentacampeã da Copa do Mundo em 2002.



Além de garantir o ouro, que pode ser considerado histórico pois é o primeiro do Brasil em uma competição de nível mundial - o time brasileiro foi prata na Olimpíada de Sydney 2000 e bronze em Atlanta 1996 e Pequim 2008, além de ter subido no pódio em alguns Campeonatos Mundiais -, o quarteto brasileiro alcançou a melhor marca mundial na temporada.



"A gente conseguiu ser campeão mundial e ninguém tira isso da gente", comemorou Paulo André, atleta mais rápido do Brasil na atualidade e que foi responsável por fechar o revezamento.



Outros resultados

Se não deu no masculino, na disputa feminina do revezamento 4x100 metros, os Estados Unidos triunfaram. As americanas brilharam e ficaram com o ouro ao anotar o tempo de 43s27, apenas dois centésimos à frente das atletas da Jamaica. A Alemanha completou o pódio.



As brasileiras Ana Carolina Azevedo, Lorraine Martins, Franciela Krasucki e Vitória Rosa fizeram 43s75 terminaram na quarta colocação e ficaram perto do bronze no final do revezamento, quando Vitória Rosa pegou o bastão de Franciela em quinto lugar e quase conseguiu ultrapassar a alemã na reta final.



Na prova mista do 4x400 metros, que vai estrear nos Jogos Olímpicos em Tóquio-2020, o Brasil fez o tempo de 3min20s71 e ficou com a sexta colocação. Os Estados Unidos foram campeões da prova, que teve o Canadá no segundo posto e os quenianos em terceiro.



No 4x400 metros masculino, Trinidad e Tobago surpreendeu e foi campeão. Entre as mulheres, mais uma surpresa: a Polônia, que conquistou o título deixando as norte-americanas em segundo lugar. As italianas chegaram em terceiro.