Brasil confirma febre de Neymar, mas episódio 'está controlado'

A Seleção Brasileira confirmou que Neymar teve um episódio de febre na última segunda-feira (28). A informação havia sido revelada pelo atacante Vinícius Júnior logo após a vitória sobre a Suíça, por 1x0. O camisa 10 não esteve no estádio 974 para acompanhar a partida, e ficou no hotel fazendo tratamento no tornozelo.

Em vídeo divulgado pela CBF, o médico Rodrigo Lasmar não deu muitos detalhes sobre a febre do jogador, mas descartou preocupação com o tema.

"O Neymar apresentou episódio de febre que já está controlado e não interfere no processo de recuperação do tornozelo", afirmou Lasmar.

O médico também confirmou que o atacante estará disponível para o jogo de sexta-feira (2) contra Camarões, mas pelo problema no tornozelo direito. Danilo, com lesão no tornozelo esquerdo, e Alex Sandro, com lesão muscular no quadril, também são desfalques para a partida, marcada para às 16h, no estádio Lusail.

Além de Neymar, Antony, Lucas Paquetá e Raphinha também apresentaram alguns sintomas gripais. Nenhum jogador foi testado para covid-19 porque o departamento médico da Seleção não achou pertinente.

"Na hora da avaliação médica não passou nem perto de fazer esse tipo de teste [covid]", disse o coordenador da seleção, Juninho Paulista, em coletiva nesta terça-feira (29).

A Fifa não estabeleceu checagens de rotina na Copa do Mundo para as seleções. O Catar também retirou a obrigação de teste para todas as pessoas que entrassem no país.