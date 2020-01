Brasil conhece adversários do vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Faltando pouco mais de 170 dias para a estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a seleção brasileira de vôlei já sabe quem enfrentará na competição. Nesta sexta-feira (31), a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) oficializou os grupos masculino e feminino da primeira fase.

Comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, a equipe dos homens é a atual campeã olímpica e está no Grupo B, assim como Estados Unidos, Rússia, Argentina, França e Tunísia. O time busca sua quarta medalha de ouro.

"“Estamos em um grupo fortíssimo e a classificação já está valendo a partir da primeira partida. Todo set vai fazer diferença para buscar a vaga nas quartas de final. Estamos atentos aos adversários do nosso próprio grupo, onde iremos enfrentar clássicos internacionais, e onde não existem favoritos. Todos vão com o que têm de melhor e temos que chegar em uma condição ótima para buscar a classificação", afirmou Renan.

Já as mulheres, lideradas pelo treinador José Roberto Guimarães, terão pela frente Sérvia, Japão, Coréia do Sul, República Dominicana e Quênia. O time está de olho no terceiro ouro olímpico.

"Estamos em um grupo equilibrado. A outra chave no papel é mais forte, mas isso também gera um cruzamento muito difícil nas quartas de final. No nosso grupo, a Sérvia é a atual campeã mundial e uma das melhores equipes do mundo, o Japão vai jogar em casa, a Coréia do Sul e a República Dominicana evoluíram bastante ao longo deste ciclo olímpico e o Quênia também cresceu como equipe", disse José Roberto Guimarães.

Nos Jogos Olímpicos, as seleções enfrentam as adversárias de seus respectivos grupos, com as 4 melhores colocadas avançando para as quartas de final. O vôlei começa suas programações no dia 25 de julho, com o masculino. O feminino entra em quadra no dia seguinte. Já a final está marcada para o dia 8 de agosto para os homens e 9 para as mulheres.

Grupos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020:

Feminino:

Grupo A - Brasil, Japão, Sérvia, Coréia do Sul, República Dominicana e Quênia

Grupo B - China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina, Turquia

Masculino:

Grupo A - Japão, Polônia, Itália, Canadá, Irã e Venezuela

Grupo B - Brasil, Estados Unidos, Rússia, Argentina, França e Tunísia