Brasil conhece rivais do Pré-Olímpico de basquete

As seleções brasileiras masculina e feminina de basquete conheceram na manhã desta quarta-feira (27) seus adversários na busca pelas vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Entre os homens, o Brasil conseguiu fugir da temida Sérvia, mas terá pela frente a Croácia, terra do técnico do Brasil, Aleksandar Petrovic, no Pré-Olímpico. No feminino, a seleção de José Neto medirá força com França, Porto Rico e Austrália.



Petrovic vibrou com o sorteio, mas não conseguiu deixar escapar um lamento por ter de enfrentar seus compatriotas. "Desportivamente para mim, ok. Mas, pessoalmente, para mim, como croata...", disse o treinador.



No Pré-olímpico masculino, 24 equipes disputam quatro vagas aos Jogos de Tóquio-2020. As seleções foram divididas em quatro minitorneios de seis participantes. Serão quatro sedes, com seis equipes separadas em dois grupos. As equipes disputarão uma vaga dentro de cada um deles - ou seja, apenas o campeão de cada minitorneio estará na Olimpíada.



O torneio feminino será disputado de 6 a 9 de fevereiro, na Sérvia (Belgrado), França (Bourges), Bélgica (Ostend) e China (Foshan) e vai distribuir 10 vagas para Tóquio-2020. Já o masculino será de 23 a 28 de junho, na Sérvia (Belgrado), Canadá (Victoria), Croácia (Split) e Lituânia (Kaunas) e terá apenas quatro vagas em disputa.



No feminino, o caminho até a Olimpíada é menos tortuoso. No total, 16 seleções brigam por dez vagas. Durante o sorteio, o Brasil foi colocado no Pote 3. A seleção foi escolhida para jogar em Bourges, na França, e terá pela frente, além dos donos da casa, Porto Rico e Austrália. As três melhores classificadas em cada chave vão aos Jogos de Tóquio. Apesar de disputarem o torneio, Estados Unidos e Japão já estão garantidos. Portanto, em seus grupos três seleções brigam por duas vagas.



Confira abaixo os grupos do Pré-Olímpico:



MASCULINO



Sede: Belgrado (Sérvia)

Grupo A: República Dominicana, Nova Zelândia e Sérvia

Grupo B: Porto Rico, Itália e Senegal



Sede: Kaunas (Lituânia)

Grupo A: Lituânia, Coreia do Sul e Venezuela

Grupo B: Polônia, Eslovênia e Angola



Sede: Split (Croácia)

Grupo A: Alemanha, Rússia e México

Grupo B: Tunísia, Croácia e Brasil



Sede: Victoria (Canadá)

Grupo A: Grécia, China e Canadá

Grupo B: Uruguai, República Checa e Turquia



FEMININO



Sede: Belgrado (Sérvia)

Nigéria, Estados Unidos, Sérvia e Moçambique



Sede: Bourges (França)

França, Porto Rico, Brasil e Austrália



Sede: Foshan (China)

Coreia do Sul, China, Grã-Bretanha e Espanha



Sede: Ostende (Bélgica)

Canadá, Japão, Suécia e Bélgica