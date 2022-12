Brasil conquista primeira Denominação de Origem de espumantes fora da Europa

Os espumantes produzidos na região de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, conquistaram na última terça-feira (29) uma Denominação de Origem (DO), concedida pelo Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI).

A DO Altos de Pinto Bandeira foi requerida em 2012 pela Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira (Asprovinho), da qual fazem parte as vinícolas Aurora, Cave Geisse, Don Giovanni e Valmarino. A partir do próximo ano, as quatro poderão exibir nos rótulos de seus espumantes únicos o selo desta que é a primeira denominação de origem de espumantes fora da Europa.

“Agora podemos trabalhar na consolidação do posicionamento da marca no cenário nacional e no mundo do vinho”, destaca o presidente da Asprovinho, Daniel Geisse. Esta conquista se deu graças à expertise e ao trabalho especializado de diversos profissionais da Embrapa Uva e Vinho, com destaque para Jorge Tonietto; Universidade de Caxias do Sul (UCS); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs); Sebrae Nacional; Sicredi Serrana e Poder Público Municipal de Pinto Bandeira.

O terroir e as regras

A Denominação de Origem sinaliza que os produtos de uma determinada região são únicos, justamente por serem feitos em um território delimitado e de maneira específica. É como champagne, que só pode ser assim chamado se foi produzido e engarrafado em Champagne, na França. E essa característica singular se dá pelo solo, microclima, geologia e pela atuação humana diante dessas condições.

A área delimitada de Altos de Pinto Bandeira possui 65 km² e abrange não apenas a cidade que dá nome à indicação geográfica, como também engloba áreas específicas de Farroupilha e Bento Gonçalves (RS). A altitude média é de 632 m, com terrenos de relevo ondulado até montanhoso.

As temperaturas são mais amenas e há boa circulação horizontal de ar. Todos esses fatores influenciam na escolha de técnicas de cultivo e manejo dos vinhedos e, por conseguinte, na qualidade do vinho produzido.

Entretanto nem todo espumante feito na região pode ostentar o selo da DO. Há diversas restrições quanto às uvas usadas na bebida, sua quantidade e o método de elaboração. Estão autorizadas as variedades Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico produzidas na área delimitada; conduzidas em espaldeira e com colheita manual; e vinificadas pelo Método Tradicional, no qual a segunda fermentação deve acontecer em garrafa. O tempo de guarda deve ser superior a 12 meses e quanto à classificação, podem ser Nature, Extra-Brut, Brut, Sec e Demi-Sec.

Entre as demais regras está a permissão do uso de barricas de carvalho; a utilização de diferentes safras de vinhos base e máximo de 25% da variedade Riesling Itálico no produto final. Os safrados deverão ter, no mínimo, 85% da safra indicada no rótulo. Os padrões de identidade e qualidade do produto serão aprovados em avaliação sensorial realizada pela Comissão de Degustação, gerida pelo Conselho Regulador da DO. Todas as novidades serão divulgadas através do instagram @altosdepintobandeira.

Para provar

Cave Amadeu Brut Rosé (preço médio R$ 79):

Excelente custo-benefício da região. Elaborado exclusivamente com a Pinot Noir e com maturação de 12 meses, apresenta coloração cereja clara e perlage intensa, aromas de frutas vermelhas e nuances de especiarias; além de uma boca cremosa e persistente.

Don Giovanni Nature (preço médio R$ 99):

De coloração amarelo palha com nuances douradas, traz aromas de torrefação; mel; frutas cítricas, como abacaxi maduro, maçã, melão, e traços de pão tostado. No paladar apresenta grande volume, acidez marcante e notas de envelhecimento. Apresenta um final de boca muito agradável e grande cremosidade.

Aurora Gioia Sur Lie Nature (preço médio R$ 150):

Lançado no mercado sem a retirada das leveduras, é um espumante que continua ganhando complexidade com o tempo. Elaborado com Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, tem turbidez natural; cor amarelo palha e aromas que remetem a damascos, amêndoas tostadas e flor de laranjeira. No paladar é delicado e persistente.

Valmarino Val & Churchill Extra Brut 2019 (R$ 138):

Este é um espumante safrado e mais encorpado, elaborado com 70% de Chardonnay e 30% de Pinot Noir com maturação em barricas de carvalho por 12 meses e mais 24 meses de autólise. No visual, é amarelo palha com tons esverdeados e tem borbulhas finas e límpidas. No olfato apresenta notas de abacaxi, pera e maçã madura; e nuances da madeira, como manteiga, coco fresco, chocolate branco e baunilha. Em boca tem bom frescor e equilíbrio entre fruta e madeira.