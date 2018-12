Brasil deixará de ser 'galinha dos ovos de ouro', diz Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi ao Twitter na manhã deste domingo (9) defender a reunião organizada pelo filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) em Foz do Iguaçu (PR) no dia anterior.



O evento, denominado Primeira Cúpula Conservadora das Américas, foi realizado com objetivo de se contrapor ao Foro de São Paulo, organização de partidos e entidades de esquerda que se reúne desde 1990.



Jair Bolsonaro disse que a ideia do encontro promovido pelo filho é apresentar propostas com base em "pensamento conservador e valores familiares", após o que ele chamou de um "grupo fechado" ter "usurpado" demandas sociais.



"As eleições de 2018 representam uma resposta aos estragos que esse projeto de poder causou em todos os lugares, em especial na Venezuela. Nosso país deixará de ser a galinha dos ovos de ouro e voltará a colocar os interesses e valores dos brasileiros no topo", escreveu o presidente eleito.