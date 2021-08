Brasil derrota a Espanha e leva o ouro no futebol masculino nas Olimpíadas

A seleção olímpica de futebol masculino conquistou a medalha de ouro em Tóquio, na manhã deste sábado (7). Por 2 a 1, o grupo venceu a Espanha na final do torneio dos Jogos Olímpicos e conquistou o bicampeonato, repetindo o resultado da Rio-2016. Com a vitória, o país também garantiu sua sétima medalha de ouro, também com o mesmo número de ouros de 2016.

A partida começou às 8h30, no Estádio Internacional de Yokohama. O Brasil abriu o placar aos no final do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Matheus Cunha, que voltou a jogar após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, marcou o primeiro. Porém, pouco antes, a seleção havia perdido a chance de fazer o primeiro. Richarlison bateu alto demais e perdeu um pênalti para a seleção aos 38 minutos.

Já no segundo tempo, aos seis minutos, mais uma chance: Richarlison bateu na trave. No entanto, aos 14 minutos, a Espanha reagiu e empatou com gol de Oyarzabal. Sem definição, a partida foi decidida na prorrogação. No segundo tempo da prorrogação, com 108 minutos de jogo, Malcom marcou o segundo para o Brasil.