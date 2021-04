Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021

O Brasil deverá ter a maior 14ª maior taxa de desemprego do mundo, no ranking mundial dos países com os piores patamares de desocupação. Em 2020, o Brasil ocupou a 22ª colocação.



O levantamento é da agência de classificação de risco Austin Rating, a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). O ranking com dados desde 2016 compara os índices oficiais dos países e as projeções do FMI para 2021 para um conjunto de 100 economias. Em 2019, o Brasil ocupou a 15ª posição. Em 2016, o Brasil era 27º.



Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de desemprego no Brasil deverá subir para 14,5% neste ano. Com isso, o Brasil ultrapassará países como Colômbia, Peru e Sérvia. O Brasil ainda estará na contramão da média global de desemprego, que tem estimativa de recuo para 8,7%. A taxa global foi de 9,3% em 2020.



Pelas projeções do FMI, a África do Sul seguirá com a pior taxa mundial de desemprego(29,7%) , seguida pelo Sudão (28,4%) e pela Cisjordânia e Faixa de Gaza (25,1%). Já o país com o menor desemprego deverá ser a Tailândia (1,5%).