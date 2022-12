Brasil é a única seleção que não sofreu gols na Copa até agora

A seleção de Marrocos fez história e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo, desbancando as favoritas Bélgica e Croácia. Mas o gol sofrido na vitória por 2x1 em cima do Canadá tirou da equipe marroquina o status de defesa menos vazada do Mundial. Ao lado do Brasil, a equipe era a única que tinha a defesa zerada sem sofrer gols. Agora, resta à seleção o dever de se isolar na estatística.

Para isso, terá que passar o terceiro jogo da fase de grupos diante de Camarões sem ter as redes balançadas e, se repetir o desempenho dos dois primeiros jogos, tem tudo para continuar assim.

Nos jogos contra Sérvia e Suíça, a Seleção Brasileira não sofreu nenhum chute na direção do gol e o goleiro Alisson não foi obrigado a praticar nenhuma defesa. Para o duelo com Camarões, Ederson será o titular da equipe. O técnico Tite colocará em campo uma equipe reserva (veja escalação).

Na zaga, a equipe também terá mudanças, com as entradas de Bremer e Éder Militão nas posições de Thiago Silva e Marquinhos.

Já no ataque adversário, a preocupação do Brasil estará dividida entre dois nomes: Chuopo-Moting e Vincent Aboubakar. A dupla de atacantes marcou dois dos três gols anotados pelos camaroneses no Mundial. Foi no empate em 3x3 com a Sérvia na última rodada, quando Aboubakar marcou o primeiro gol - um golaço de cobertura - e deu o passe para Chuopo-Moting empatar a partida.

Ainda não há a confirmação se a dupla fará o ataque de Camarões desde o começo da partida. Nas duas primeiras partidas, Chuopo-Moting iniciou o jogo, enquanto Aboubakar entrou no decorrer da partida.

Com a classificação garantida, o Brasil está a um empate de confirmar o primeiro lugar do Grupo H, enquanto Camarões soma 1 ponto e está em terceiro. Além de vencer o Brasil, precisa torcer por um tropeço da Suíça diante da Sérvia.