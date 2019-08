Brasil é ouro na prova mista da ginástica rítmica no Pan

O final de semana teve medalha de bronze, mas um gostinho de frustração para as brasileiras na ginástica rítmica do Jogos Pan-Americanos, disputados em Lima. Contudo, no último dia da modalidade nos Jogos veio a redenção: nesta segunda-feira (5), o conjunto do Brasil praticamente cravou a série e conquistou o ouro na final da prova mista - aquela com três arcos e dois pares de maças.

A equipe formada por Beatriz Silva, Camila Rossi, Deborah Medrado, Nicole Pircio e Vitória Guerra se redimiu das falhas no último final de semana, quando esbarrou no próprio favoritismo ficando com o bronze na disputa do geral e de cinco bolas. Desta vez, no conjunto misto, nenhum aparelho se perdeu durante a série de lançamentos beirando à perfeição: desempenho mais do que suficiente para desbancar México e Cuba, equipes que completaram o pódio em Lima.

O Brasil recebeu 24,150 como nota após o final da apresentação. Isso já trazia muitas chances de ouro mas a comissão brasileira ainda entrou com protesto e teve sua nota de dificuldade aumentada em um décimo, ficando com 24,250 de nota final após o recurso ser considerado.

O México tinha cravado 24,850 pontos na classificatória, mas não conseguiu manter a pegada na final e acabou com 23,050 e a medalha de prata. Cuba ficou com o terceiro lugar após conseguir 22,200 pontos.

Mais medalhas

No individual, a ginasta Bárbara Domingos também deu show e conseguiu medalha nesta segunda (5). Aos 19 anos, a brasileira fez bonito na final da fita individual e garantiu a medalha de prata para o Brasil no Pan. Ela bateu 17.450 pontos e só não superou a americana Evita Griskenas, que garantiu o ouro graças aos seus 17,950. A mexicana Karla Diaz marcou 16,200 pontos e ficou com o bronze.

Bárbara Domingos conquistou medalha de prata em seu primeiro Pan (Foto: Divulgação/CBG)



Foi o primeiro Pan de Bárbara, que já tinha terminado o individual geral, que é uma prova olímpica, empatada com a compatriota Natália Gaudio na terceira colocação. Contudo, Natália, mais experiente, levou a melhor nos critérios de desempate e ficou com o bronze.

"Senti que estava evoluindo a cada prova, um passo de cada vez. Tudo tem seu tempo, e acho que chegou a minha hora. Estou muito feliz. É uma sensação de dever cumprido", disse Bárbara.

Foi a primeira prata brasileira na fita em toda a história dos Jogos Pan-Americanos.