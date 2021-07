Brasil enfrenta o Chile por vaga na semifinal da Copa América

Depois da classificação de forma invicta e com a liderança do Grupo B, é a hora do Brasil entrar na fase decisiva da Copa América. A seleção encara o Chile, quarto colocado do Grupo A, nesta sexta-feira (2), às 21h, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Caso empatem no tempo regulamentar, a decisão irá para os pênaltis.

Como já é de praxe, o técnico Tite adotou o mistério sobre a escalação. Ele tem promovido um rodízio na equipe na competição e, durante a primeira fase, usou todos os jogadores disponíveis. O único que ficou de fora foi o zagueiro Felipe, cortado por lesão no joelho direito. Para o lugar dele, foi convocado Léo Ortiz.

Se o treinador não deixou claro qual será o time, projetou força máxima contra os chilenos. “A gente oportunizou as situações e, agora, queremos manter uma equipe equilibrada, que mantenha a média de gols e a criação. Prefiro a análise qualitativa à quantitativa. Criamos sete ou oito chances no gol por jogo, posse de bola e efetividade e marcamos de dois a três a cada jogo. Nesse equilíbrio da equipe, projetamos agora esse duelo com o Chile. Eles são bicampeões da Copa América nas duas edições anteriores às que o Brasil ganhou, em 2019”, disse Tite.

O único nome confirmado pelo técnico entre os titulares é o do goleiro Ederson. Ontem, o lateral-esquerdo Alex Sandro não foi a campo pelo segundo dia seguido, por sentir dor na coxa depois do treino de terça-feira. Desta forma, Renan Lodi vai aparecer na escalação inicial. O jogador sofreu um trauma na região da bacia na partida contra o Equador, domingo, mas se recuperou.

Uma possível escalação tem: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Everton Ribeiro (Lucas Paquetá ou Roberto Firmino); Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.

Ótima fase

O Brasil chega para o mata-mata com a melhor campanha na Copa América, ao lado da Argentina, que liderou o Grupo A. Ambos somaram dez pontos de 12 possíveis.

“Objetivos traçados eram de desempenho e foram de resultados na primeira etapa. Construímos três vitórias e um empate, utilizamos todos os atletas. Nosso objetivo era de oportunizar dentro do jogo para que as situações se mostrassem. Estamos todos preparados para os outros enfrentamentos, com grupo confiante. Atingimos os objetivos”, disse Tite.

O Chile, por sua vez, somou cinco pontos no Grupo A, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Mas teve uma semana de folga desde o último jogo e deve ter a volta de um de seus principais jogadores: o atacante Alexis Sánchez. Técnico do Chile, Martín Lasarte afirmou que espera contar com o atleta da Inter de Milão contra o Brasil.

Com força máxima, a provável escalação tem: Bravo, Isla, Medel, Sierralta e Mena; Aránguiz, Pulgar e Vidal; Sánchez, Brereton e Vargas.

O vencedor do duelo entre Brasil e Chile vai encarar na semifinal Peru ou Paraguai, que também jogam nesta sexta-feira (2), em Goiânia, às 18h.