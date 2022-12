Brasil escalado: Alex Sandro fica no banco contra a Croácia

A Seleção Brasileira está escalada para o jogo de daqui a pouco contra a Croácia. A bola rola a partir das 12h, no estádio Cidade da Educação. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Quem vencer carimba o passaporte para as semifinais do Mundial.

Após lesão muscular no quadril, o lateral esquerdo Alex Sandro ainda não está pronto para iniciar entre os titulares, mas foi relacionado para o jogo e ficará no banco de reservas. Por isso, Éder Militão segue na lateral direita e Danilo novamente do outro lado. Essa é a primeira vez que o técnico Tite repete a escalação d time na Copa do Catar.