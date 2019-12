Brasil estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia; veja tabela

A Conmebol realizou nesta terça-feira (17) o sorteio dos confrontos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar.

O Brasil estreará contra a Bolívia, em casa, e fará o segundo jogo contra o Peru, fora, nos dias 26 e 31 março de 2020. O primeiro clássico contra a Argentina será na sexta rodada, no Brasil, em 13 de outubro do ano que vem. O segundo, na casa dos hermanos, será na 14ª rodada, no dia 7 de setembro de 2021.

Ao todo serão 18 rodadas, com as dez seleções filiadas à Conmebol se enfrentando em ida e volta no sistema de pontos corridos. As quatro com mais pontos ao fim das Eliminatórias, em novembro de 2021, estarão classificadas para o Mundial. A quinta colocada disputará repescagem.

As partidas ocorrerão às quintas e terça-feiras, sempre conjugadas duas a duas. Isso implica que o técnico Tite fará nove convocações, e não 18.

A CBF ainda não revelou onde a seleção brasileira fará suas nove partidas como mandante. Assim como nas Eliminatórias para a Copa de 2018, o time nacional jogará em cidades diferentes do país, e Salvador está no páreo para receber um desses jogos. Na edição anterior, o Brasil venceu o Peru por 3x0 na Fonte Nova, em novembro de 2015.

Confira a tabela com todos os confrontos (clique na imagem para ampliar):

Tabela das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022

Foto: Conmebol/Divulgação)