Brasil faz dobradinha inédita no pódio do Mundial de natação

Felipe Lima e João Gomes Júnior conseguiram um feito inédito para a natação brasileira em um Mundial de piscina longa. Pela primeira vez, o Brasil colocou dois nadadores no pódio de uma prova. Aconteceu nesta quarta-feira (24), na final dos 50m peito em Gwangju, na Coreia do Sul.

Felipe Lima ganhou a medalha de prata com o tempo de 26s66. João Gomes Júnior garantiu o bronze com 26s69. Ambos ficaram atrás do britântico Adam Peaty, que confirmou o amplo favoritismo com 26s06 e levou o ouro.

Felipe Lima durante os 50m peito (Satiro Sodré / rededoesporte.gov.br) João Gomes Júnior, de touca amarela (Satiro Sodré / rededoesporte.gov.br) João e Felipe vibram ao ver o resultado no painel (Satiro Sodré / rededoesporte.gov.br) Felipe cumprimenta Adam Peaty, vencedor da prova (Ed Jones / AFP) Felipe Lima, Adam Peaty e João Gomes Júnior no pódio (Oli Scarff / AFP)

“A prova de 50 metros é a dos detalhes. Meus fundamentos são um pouco ruins, mas minha parte nadada é melhor. Eu sabia que ia fazer um final de prova melhor. Foquei em não largar tão mal, ontem (na semi) eu sai com pouca velocidade, patinei bastante, fiz uma força para bater junto e pegar a vaga na final. Hoje foi mais tranquilo, sabendo que tinha dois caras rápidos do meu lado, foquei em largar com atenção” disse João Gomes ao SporTV.

Felipe Lima contou seu esforço para conseguir a medalha. “Eu queria estar melhor do que estou hoje fisicamente. Estou com uma contusão na virilha esquerda, foi um dos motivos que não nadei muito bem os 100m (ficou fora da final). Fiz uma luta diária para tentar me recuperar e brigar por medalha. Estou muito feliz”, contou Lima ao mesmo canal de TV.

O Brasil até já tinha conseguido colocar dois atletas no mesmo pódio no Mundial, porém foi na maratona aquática, que é uma modalidade separada da natação em piscina. Na edição de Barcelona-2013, Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha ganharam respectivamente ouro e prata na prova de 10km e prata e bronze nos 5km.