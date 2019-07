Brasil faz dobradinha no triatlo e leva primeiras medalhas no Pan

O Brasil não poderia começar melhor os Jogos Pan-Americanos de Lima. A primeira medalha brasileira na competição foi de ouro e veio acompanhada de uma de prata. A dobradinha aconteceu no triatlo feminino, com Luisa Baptista e Vittoria Lopes ficando em primeiro e segundo lugares, respectivamente, neste sábado (27). A terceira colocada foi a mexicana Cecilia Flores.

"Eu estou muito feliz. É o resultado mais especial que já tive na minha carreira. Estava muito confiante, mas muito nervosa ao mesmo tempo. Sabia que o resultado poderia vir, e tinha que acreditar no trabalho. Não só no trabalho de alguns meses atrás, mas no trabalho de oito anos, quando comecei no triatlo. Que com esse resultado, venham muito mais resultados para o Brasil", declarou Luisa, que terminou a prova em 2h00m55s, ao site do Comitê Olímpico do Brasil. Vittoria chegou 33s depois.

A vencedora teve que colocar em prática uma segunda estratégia na prova. "O plano A era ir junto com a Vittoria, mas ela estava em um ritmo muito forte. Aí foi a hora do plano B. Eu sabia que se a Vittoria estivesse alguns segundos à frente a gente poderia fazer mais do que uma medalha. Acabei segurando um pouco o ritmo, ficando no grupo, me preservei no ciclismo para ter perna na corrida e poder definir e trazer essa dobradinha para o Brasil", completou.