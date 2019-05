Brasil fecha Grand Slam de Judô com 3 pódios

Depois de brilhar na sexta-feira (10) do Grand Slam de Baku, onde Felipe Kitadai e Rafaela Silva subiram ao topo do pódio de suas categorias e Larissa Pimenta faturou um bronze, o judô do Brasil passou em branco pelo segundo dia consecutivo e acabou fechando a competição no Azerbaijão com três pódios mesmo.



No domingo (12), a bicampeã mundial Mayra Aguiar, da categoria 78kg, Maria Suelen Altheman (+78kg), Rafael Macedo (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg) não conseguiram avançar para as disputas por medalhas. O mesmo já havia ocorrido no sábado (11), quando David Lima (73kg), Eduardo Yudy (81kg), Ketleyn Quadros (63kg) e Ellen Santana (70kg) caíram ainda nas preliminares.



Apesar disso, o Brasil terminou o Grand Slam de Baku na segunda posição na classificação geral de países, ficando atrás apenas do campeão Japão, que conquistou duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze em sua campanha.



A meio-pesado Mayra Aguiar era forte esperança de pódio para o País neste domingo e abriu a sua participação com vitória sobre a polonesa Beata Pacut, mas em seguida foi derrotada pela alemã Luise Malzahn. O revés a obrigou a disputar na repescagem, fase em que acabou sendo eliminada pela japonesa Shori Hamada e terminou em 7º lugar.



Na categoria pesado, Maria Suelen Altheman foi ainda pior ao ser eliminada na estreia pela eslovena Anamari Velensek. O peso médio Rafael Macedo, por sua vez, caiu diante do israelense Li Kochman e também deu adeus na primeira luta. Por fim, o pesado Rafael Buzacarini abriu a sua campanha superando o estoniano Grigori Minaskin, mas depois perdeu para o alemão Michael Korrel



Essa foi a última competição em que a Confederação Brasileira de Judô contabilizou pontos para a classificação dos judocas para o Mundial de Tóquio, que será realizado entre os dias 25 e 31 de agosto. A entidade vai levar para a competição os nove brasileiros mais bem colocados por gênero (masculino e feminino) após a atualização do ranking mundial da modalidade, nesta segunda-feira, pela Federação Internacional de Judô (IJF, pela sigla em inglês).