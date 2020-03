Brasil fica no 0x0 com a Holanda e mantém invencibilidade com Pia

A seleção brasileira feminina passou bem por mais um teste complicado. A equipe encarou a Holanda, vice-campeã do mundo, em sua estreia no Torneio da França, e empatou em 0x0. O jogo, nesta quarta-feira (4), em Valenciennes, fez o grupo manter sua invencibilidade sob o comando da técnica Pia Sundhage. Em nove amistosos após a Copa do Mundo, o Brasil soma seis vitórias e três empates.

Em campo, a equipe apareceu com uma escalação diferente. Poupando as atletas que atuam no Brasil - por causa de um drone no Aeroporto de Frankfurt, a treinadora sueca aproveitou o duelo para seguir fazendo testes, mirando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Assim, começou o jogo com Aline Reis; Luana, Antônia, Daiane e Jucinara; Formiga, Thaisa, Debinha e Andressa Alves; Marta e Ludmilla.

Totalmente modificada, a defesa foi, justamente, o setor mais exigido contra a Holanda. Especialmente no segundo tempo, com destaque para Daiane e para a goleira Natascha - que estreou com a camisa do Brasil após o intervalo e assegurou duas importantes defesas, em dois chutes de Van de Sanden.

Além da invencibilidade com Pia, a seleção feminina também segue com bons números contra as holandesas. Em cinco partidas, são três vitórias brasileiras e dois empates. As equipes, aliás, não se encontravam desde 2014, quando também tinham ficado no 0x0, em um amistoso em Nijmegen.

A próxima missão do Brasil no Torneio da França será neste sábado (7), às 17h, contra as anfitriãs, também em Valenciennes. Será uma reedição das oitavas de final do Mundial do ano passado. Por fim, encara o Canadá às 15h da terça-feira (10), em Calais. As canadenses, aliás, perderam das francesas por 1x0 também nesta quarta-feira (4).