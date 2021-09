Brasil ganha com facilidade do Peru e mantém 100% nas Eliminatórias

Domínio absoluto do jogo, gols ainda no primeiro tempo e 100% de aproveitamento mantido nas Eliminatórias. A vitória por 2x0 sobre o Peru, na noite desta quinta-feira (9), na Arena de Pernambuco, representou mais um passo firme da Seleção Brasileira a caminho da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar.

Everton Ribeiro e Neymar marcaram os gols da partida, que deixou o Brasil com 24 pontos após oito partidas. São seis pontos a mais que a vice-líder Argentina, que ganhou da Bolívia por 3x0 com três gols de Messi. As duas principais seleções do continente têm um jogo a menos que as demais por causa da anulação do clássico no último fim de semana.

O gol que abriu o placar foi anotado aos 13 minutos de um primeiro tempo em que só deu Brasil. Neymar tomou a bola de Santamaría na ponta esquerda, entrou na área e cruzou para trás; Gabigol não alcançou e o também flamenguista Everton Ribeiro completou para a rede aos 13 minutos. O camisa 11 fecha esta Data Fifa de setembro em alta, após ter garantido a vitória de 1x0 sobre o Chile na semana passada.

O trio foi responsável pelo segundo gol, aos 39 minutos, com Everton Ribeiro e Neymar invertendo os papéis na jogada. Gabigol cruzou da direita, a defesa afastou e Everton Ribeiro chutou no rebote. A bola bateu em Santamaría e sobrou para Neymar, livre praticamente debaixo da trave. Ele deu um toque e se tornou o tornou o maior artilheiro da Seleção em Eliminatórias, com 12 gols. Na comemoração, o camisa 10 fez questão de levantar a camisa e mostrar que está em forma – o voluma da barriga foi alvo de comentários nas redes sociais, na rodada anterior.

O primeiro tempo poderia ter terminado com mais um gol brasileiro, se o árbitro tivesse assinalado pênalti em Éder Militão, que foi agarrado pela camisa dentro da área. Ele mandou seguir.

Com o jogo sob controle, o Brasil mostrou facilidade na segunda etapa também, embora com menos intensidade. Gabigol desperdiçou uma chance no minuto inicial, Hulk perdeu outra já perto do fim. Por sinal, Tite aproveitou parte do segundo tempo para experimentar alguns jogadores que não convocados com frequência, como o atacante do Atlético Mineiro. Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, e Edenílson, do Internacional, também entraram. Já quase nos acréscimos, Neymar recebeu cartão amarelo e, suspenso, não enfrentará a Venezuela, em outubro.

FICHA TÉCNICA

Brasil 2x0 Peru - Eliminatórias da Copa 2022 - 10ª rodada

Brasil Weverton, Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alex Sandro; Casemiro (Bruno Guimarães), Gerson (Edenilson) e Lucas Paquetá; Everton Ribeiro (Matheus Cunha), Gabigol e Neymar (Hulk). Técnico Tite

Peru Gallese, Advíncula, Santamaría (Ramos), Callens e Marcos López; Tapia (Cartagena), Yotún (Gabriel Costa), Gonzáles, Carrillo e Cueva (Flores); Lapadula (Ruidíaz). Técnico Ricardo Gareca

Estádio Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Gols Everton Ribeiro, aos 13, e Neymar, aos 39 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, Gabigol; Santamaría, Tapia, Yotún, Gabriel Costa, Gonzáles

Árbitro Wilmar Roldan, auxiliado por Alexander Guzman e Wilmar Navarro (trio da Colômbia).