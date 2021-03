Brasil ganha seis medalhas no Sul-Americano de Esportes Aquáticos

O Brasil foi ao pódio seis vezes nesta quarta-feira (24) pelo Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, disputado no Parque Olímpico de Buenos Aires (Argentina). Foram três medalhas nos saltos ornamentais, sendo uma de ouro, e mais três na maratona aquática.

Nos saltos, teve dobradinha brasileira no trampolim de um metro feminino. A medalha de ouro ficou com Luana Lira, com 254,7 pontos, enquanto a prata foi para Anna Lúcia dos Santos, com 254,05 pontos. A colombiana Diana Zuleta, com 232,5 pontos, completou o pódio.

No masculino, Kawan Pereira e Luís Felipe Moura garantiram o bronze no trampolim de três metros, anotando 334,41 pontos. O ouro foi da dupla colombiana Daniel Garica e Sebastian Mendoza e a prata ficou com os chilenos Diego Saavedra e Donato Escudero.

Luana, Anna Lúcia, Kawan e Luís Felipe integram a seleção nacional que disputará a Copa do Mundo de saltos ornamentais, entre 18 e 23 de abril. O evento servirá como pré-olímpico da modalidade e será em Tóquio (Japão), sede da Olimpíada. Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Isaac Souza e Ian Matos também estão classificados para o torneio em solo japonês.

O Brasil também emplacou dois atletas em um mesmo pódio na maratona aquática. Na prova masculina de cinco quilômetros, Bruce Almeida completou o percurso em 52min33s8 e levou a prata, enquanto Alexandre Finco foi bronze com 52min36s4. O argentino Gianfranco Turco ficou em primeiro, com 51min58s37.

Na disputa feminina, Cibelle Jungblut assegurou o bronze com o tempo de 57min40s70, 20 centésimos à frente da chilena Mahina Nicole Dannenberg, que ficou em quarto. A peruana Maria Alejandra Garcia foi a campeã da prova com 56min26s63, seguida pela argentina Romina Imwinkelried, com 57min39s53.

Assim como na natação, o Brasil levou para Argentina uma delegação jovem para competir na maratona aquática, com a média de idade inferior a 21 anos. Cibelle, por exemplo, tem apenas 17 anos e integra uma seleção adulta pela primeira vez. Ela é irmã de Viviane Jungblut, nome frequente da equipe principal da modalidade.