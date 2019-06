Brasil goleia Honduras em último amistoso antes da Copa América

Acabaram os testes. Ontem o Brasil fez o último amistoso antes da estreia na Copa América que inicia na sexta-feira (14). O teste final foi contra a seleção de Honduras, no Beira-Rio e o escrete brasileiro venceu por 7x0. O triunfo foi construído com tranquilidade e teve suas bases erguidas logo cedo graças ao gol de Gabriel Jesus, que saiu aos 6 minutos mas só foi validado aos nove porque a arbitragem precisou checar o vídeo.

Três minutos mais tarde e o placar cresceu: Coutinho cobrou escanteio da esquerda e Thiago Silva chegou voando para cabecear e fazer 2x0. Foi o primeiro jogo do zagueiro desde que se recuperou de lesão no joelho.

O Brasil chegou a alcançar 80% de posse de bola durante o segundo tempo e teve algumas chances de transformar o placar em goleada antes dos 25 minutos. Na melhor delas, Coutinho recebeu bom passe de Arthur e mesmo de cara com o goleiro Luis López chutou para fora.

O jogo era bem controlado pela Seleção, como esperado. Sem conseguir jogar na bola, o time hondurenho apelava para a violência. Romel Quioto foi expulso aos 29 por entrada dura em Arthur. O camisa 8 deixou o campo sentindo muitas dores e deu lugar a Allan, que fez sua estreia com a amarelinha. No lance seguinte, mais porrada: Roger Rojas deu um pisão em Filipe Luis e foi advertido com cartão.

Arthur deixa o campo sentindo muitas dores na perna esquerda (Foto: Jeferson Guareze/AFP)

Na bola, o Brasil sobrou. E aproveitava as chances. Richarlison sofreu pênalti, que Coutinho converteu fazendo 3x0. Ele quase fazia a dobradinha mais à frente depois de uma linda jogada que parou na trave. Até ali, a seleção de Tite fazia o melhor jogo de sua preparação - salvaguardando, claro, a pouca qualidade de Honduras.

No segundo tempo Tite promoveu a entrada de Fernandinho no lugar de Casemiro. Logo no seu primeiro lance o volante do Manchester City deu lançamento milimétrico para Richarlison escorar de cabeça deixando Gabriel Jesus livre para fazer o seu segundo gol na partida. O quarto do Brasil.

Mas não pense que acabou. O marcador ainda trabalharia um pouco mais quando David Neres saiu levando todo e qualquer hondurenho que aparecia na sua frente antes de dar o famoso tapinha com nojo para o fundo do gol. Cuidado para não ficar perdido: era o quinto gol brasileiro.

E teve mais tapa nojento. Após se consagrar campeão da Champions League pelo Liverpool na última semana, Firmino entrou em campo para substituir Gabriel Jesus e mostrou porque é o titular: na primeira bola que achou, deu um tapinha por cima de Lopez para fazer o sexto gol brasileiro e concretizar a maior goleada da era Tite na Seleção Brasileira.



Faltava o gol de Richalison. O camisa 21 estava procurando o gol com um certo desespero e estava visivelmente chateado por não balançar as redes em uma partida tão farta de tentos e oportunidades. Jogador do Everton, da Inglaterra, Richalison contou com um passe de Éverton, do Brasil, para fazer o seu e liberar a dança do pombo. Foi o quinto gol dele na seleção. O sétimo, e último, do Brasil e da partida.

O Brasil estreia na Copa América contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo às 21h30. As outras duas seleções que completam o grupo A do torneio continental são os times do Peru e Venezuela.

*supervisão do editor Herbem Gramacho