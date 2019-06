Brasil joga primeira semifinal no Mineirão após 7x1

O Brasil presente em uma semifinal no Mineirão por um torneio oficial importante. O cenário faz lembrar a fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, e é também a circunstância da próxima partida do time. Na próxima terça-feira (29), na capital mineira, o adversário da vez será a Argentina, pela Copa América, em uma oportunidade para reescrever no estádio de Belo Horizonte um novo capítulo e conseguir a vaga na decisão.

A seleção brasileira reencontra o adversário mais tradicional e dentro do palco do maior fiasco da história disposto a chegar à primeira decisão sob o comando do técnico Tite. Em três anos no cargo foram 39 partidas, apenas uma derrota em partidas oficiais (para a Bélgica, na Copa do Mundo), e um retrospecto que pode até sugerir favoritismo para a seleção brasileira.

Presente na Copa do Mundo de 2014, o lateral-direito Daniel Alves descarta existir no grupo um temor em voltar a jogar uma semifinal no Mineirão.

"São coisas diferentes. Uma foi na Copa do Mundo e agora é uma Copa América. É a oportunidade de poder voltar a uma final do torneio, algo que não acontece há muito tempo. Temos que estar bastante fortes, voltar a trabalhar muito, correr bastante", disse o atual capitão do time.

Curiosamente, depois do 7 a 1 o Brasil voltou ao Mineirão para disputar uma partida em novembro de 2016 e foi justamente contra a Argentina. Pelas Eliminatórias da Copa de 2018, a seleção brasileira teve grande atuação ao ganhar por 3 a 0 - gols de Philippe Coutinho, Neymar e Paulinho. O local da partida, inclusive, foi um pedido de Tite para tentar amenizar a lembrança tão triste do último jogo realizado em Belo Horizonte

Os jogadores do elenco atual, assim como Daniel Alves, não querem fazer comparações entre as semifinais da Copa América de 2019 e a da Copa do Mundo de 2014.

"As coisas que passaram, não podemos mudar. Não pensamos muito nisso. Queremos é trabalhar a cada jogo para conseguir nossos objetivos", afirmou Philippe Coutinho, autor de dois gols nesta Copa América.

Mas nem todas as memórias de semifinais no Mineirão são negativas. Pela Copa das Confederações de 2013, o Brasil bateu outro rival sul-americano para ir à final contra a Espanha. Com gols de Fred e Paulinho, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari bateu o Uruguai por 2 a 1.