Brasil leva a virada e perde Desafio de Judô para o Japão

Se o primeiro dia do Desafio Internacional de Judô terminou com os brasileiros mais felizes, nesta sexta-feira (21) foi a vez do Japão dar o troco e conquistar o título da competição disputada por equipes mistas no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

O time brasileiro até começou melhor, com duas vitórias seguidas. Com um waza-ari no golde score, Leonardo Gonçalves (+90kg) passou por Koitaro Matsutani. Depois foi a vez de Beatriz Souza (+90kg), também no tempo extra, derrotar Tomoni Etani por ippon e ampliar a vantagem brasileira.

A reação japonesa começou na terceira luta com vitória de Jumpei Igarashi por ippon sobre Giovani "Pezão" Ferreira. O empate veio na quarta luta, com a desclassificação da baiana Vitória Ribeiro no combate com Sae Tasaka. A brasileira foi punida por executar um movimento irregular no braço da adversária na entrada de um golpe.

Como o que já estava ruim poderia piorar, o Brasil levou a virada com o waza-ari de Yuya Sato, no golden score, sobre Eduardo Katsuhiro. O time brasileiro chegou a empatar o Desafio após Rafaela Silva vencer Kana Suzuki na sexta luta, mas no último duelo Daiki Mitsui conseguiu se impor sobre David Lima e garantiu o título para o Japão por 4x3.

O Desafio Internacional contra o Japão marcou a despedida da Seleção Brasileira da temporada 2018. Em janeiro, a equipe volta aos treinamentos de olho no pré-olímpico.