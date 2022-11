Brasil não perde em uma estreia de Copa do Mundo desde 1934

O Brasil começa sua jornada na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24). A Seleção entra em campo às 16h para enfrentar a Sérvia, no estádio Lusail. O rival é, em teoria, o mais complicado do Grupo G - que também tem Suíça e Camarões. Mas, quando se trata de estreia na competição, o retrospecto é muito favorável.

A equipe canarinha não perde o primeiro jogo de um Mundial desde 1934. Naquela época, não havia fase de grupos. O Brasil estreou nas oitavas e enfrentou a Espanha, em Turim. Os europeus levaram a melhor por 3x1. A Seleção também perdeu a estreia na primeira Copa, em 1930, no Uruguai: derrota por 2x1 para a Iugoslávia.

Mas, há 88 anos, os resultados vem sendo bons, com 16 vitórias e três empates na partida inaugural. A mais recente foi na edição de 2018, disputada na Rússia. Ali, a equipe canarinha empatou por 1x1 com a Suíça - o gol do Brasil foi marcado por Philippe Coutinho.

Os outros empates em estreia vieram em 1974, com o 0x0 com a Iugoslávia, e em 1978, com o 1x1 com a Suécia.

Em todos os cinco anos em que o Brasil foi campeão, venceu na estreia. Em 1958, aplicou 3x0 na Áustria. Na sequência, em 1962, a equipe fez 2x0 em cima do México. Na Copa de 1970, o primeiro jogo terminou com triunfo de 4x1 sobre a Tchecoslováquia. A campanha do tetra começou com um 2x0 sobre a Rússia, em 1994. E a conquista do penta, em 2002, iniciou com o 2x1 sobre a Turquia.

Veja os resultados de todas as estreias do Brasil em Copa do Mundo:

Copa do Mundo 1930 (Uruguai)

Estreia: Brasil 1 x 2 Iugoslávia

Gol brasileiro: Preguinho;

Copa do Mundo 1934 (Itália)

Estreia: Espanha 3 x 1 Brasil

Gol brasileiro: Leônidas;

Copa do Mundo 1938 (França)

Estreia: Brasil 6 x 5 Polônia na prorrogação (a estreia era já nas oitavas de final)

Gols brasileiros: Leônidas (3), Perácio (2) e Romeu;

Copa do Mundo 1950 (Brasil)

Estreia: Brasil 4 x 0 México

Gols brasileiros: Ademir (2), Jair e Baltazar;

Copa do Mundo 1954 (Suíça)

Estreia: Brasil 5 x 0 México

Gols brasileiros: Pinga (2), Julinho, Didi e Baltazar;

Copa do Mundo 1958 (Suécia)

Estreia: Brasil 3 x 0 Áustria

Gols brasileiros: Mazzola (2) e Nilton Santos;

Copa do Mundo 1962 (Chile)

Estreia: Brasil 2 x 0 México

Gols brasileiros: Zagallo e Pelé;

Copa do Mundo 1966 (Inglaterra)

Estreia: Brasil 2 x 0 Bulgária

Gols brasileiros: Pelé e Garrincha;

Copa do Mundo 1970 (México)

Estreia: Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

Gols brasileiros: Jairzinho (2), Pelé e Rivellino;

Copa do Mundo 1974 (Alemanha)

Estreia: Brasil 0 x 0 Iugoslávia

Copa do Mundo 1978 (Argentina)

Estreia: Brasil 1 x 1 Suécia

Gol brasileiro: Reinaldo;

Copa do Mundo 1982 (Espanha)

Estreia: Brasil 2 x 1 União Soviética

Gols brasileiros: Sócrates e Éder;

Copa do Mundo 1986 (México)

Estreia: Brasil 1 x 0 Espanha

Gols brasileiros: Sócrates;

Copa do Mundo 1990 (Itália)

Estreia: Brasil 2 x 1 Suécia

Gols brasileiros: Careca (2);

Copa do Mundo 1994 (Estados Unidos)

Estreia: Brasil 2 x 0 Rússia

Gols: Romário e Raí;

Copa do Mundo 1998 (França)

Estreia: Brasil 2 x 1 Escócia

Gols: César Sampaio e Boyd (contra);

Copa do Mundo 2002 (Coreia do Sul)

Estreia: Brasil 2 x 1 Turquia

Gols: Ronaldo e Rivaldo;

Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Estreia: Brasil 1 x 0 Croácia

Gols: Kaká;

Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

Estreia: Brasil 2 x 1 Coreia do Norte

Gols: Elano e Maicon;

Copa do Mundo 2014 (Brasil)

Estreia: Brasil 3 x 1 Croácia

Gols: Neymar (2) e Oscar;

Copa do Mundo 2018 (Rússia)

Estreia: Brasil 1 x 1 Suíça

Gol brasileiro: Coutinho;