Brasil passa de 85 mil mortes por covid-19; média é de 1.065 por dia

Nos últimos sete dias, o Brasil contabilizou uma média diária de 1.065 mortes por covid-19 - foram mais de 1,1 mortes pelo quarto dia consecutivo. O País registrou nesta sexta-feira 1.178 mortes e 58.249 novas infecções de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde

O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira, 24, mostra ainda que 1.592.281 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o País. No total, 85.385 vidas já foram perdidas por causa da covid-19 e 2.348.200 pessoas foram infectadas.

Ao divulgar os dados da pandemia, o Estadão calcula uma média móvel de ocorrências, levando em consideração sempre os dados dos sete dias anteriores. A média resulta da soma de mortes dos últimos sete dias e da divisão do resultado por sete. Assim, os dados divulgados diariamente sempre incluem todos os dias da semana (de domingo a sábado, de segunda a domingo e assim por diante).

Essa forma de acompanhar a evolução da pandemia dilui as oscilações bruscas provocadas pelo represamento dos dados em feriados e fins de semana, por exemplo. Aos domingos, os números absolutos de casos e mortes costumam ser menores, por atrasos nos registros das informações. Nos dias seguintes, esse atraso é compensado, o que acaba inflando os dados em dias úteis. A média móvel compensa essas variações.

O Brasil é a segunda nação do mundo com maior número de casos e mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, com 4 milhões de infecções confirmadas e 145 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Consórcio de veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia . E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

O Ministério da Saúde informou, no início da noite, que o Brasil contabilizou 1.156 óbitos e mais 55.891 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo a Pasta, no total são 85.238 mortes e 2.343.366 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.