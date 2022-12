Brasil pega Coreia para avançar; Japão x Croácia decide rival

As quartas de final da Copa do Mundo do Catar já têm dois jogos definidos: Holanda x Argentina e Inglaterra x França. Nesta segunda-feira (5), chega a vez do Brasil lutar por uma vaga entre os oito melhores, contra a Coreia do Sul. A Seleção terá os retornos de Neymar e Danilo para o duelo decisivo. O rival da próxima fase sairá de Japão x Croácia, que acontece um pouco antes. Confira a agenda do dia:

Japão x Croácia

Depois de se classificar em primeiro, em um grupo que tinha a Espanha e a Alemanha - esta eliminada -, o Japão sonha em fazer sua melhor campanha em um Mundial. Para isso, terá que passar pela atual vice-campeã, a Croácia. Até aqui, as oitavas é a etapa que os Samurais chegaram mais longe - em 2002, 2010, 2018 e, agora, em 2022.

Já os croatas, que se classificaram em segundo no Grupo F, atrás do Marrocos, repetir a campanha de 2018, em que chegaram até a final. E, de quebra, manter a invencibilidade diante do rival em Copas. Até aqui, os europeus conseguiram um empate (2006) e um triunfo (1998) em Mundiais, ambos pela fase de grupos. O duelo será às 12h, no estádio Al Janoub.

Brasil x Coreia do Sul

Depois de vencer as duas primeiras partidas da Copa, o Brasil perdeu para Camarões na rodada final. Ainda assim, a Seleção conseguiu a liderança do Grupo G. Agora, não há margem para erros, e os canarinhos vão em busca da vaga entre os oito melhores contra os coreanos, para seguir sonhando com o hexa. Neymar treinou no fim de semana, e técnico Tite já confirmou que ele será titular no duelo. Por outro lado, o Brasil não poderá contar com Alex Sandro, ainda lesionado. Assim, Danilo, recuperado de lesão, deve aparecer na lateral-esquerda.

Já a Coreia do Sul foi surpresa entre os classificados no Grupo H, que contava ainda com Portugal e os eliminados Uruguai e Gana. A seleção liderada pelo astro Son, do Tottenham, conseguiu a classificação para as oitavas de final de forma dramática, ao vencer os lusitanos, de virada, por 2x1, com gol nos acréscimos. O jogo será às 16h, no estádio 974, e terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV, Globoplay e Casemiro Miguel (Cazé TV).