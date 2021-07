Brasil perde 3ª seguida no handebol masculino e se complica em Tóquio

A seleção brasileira de handebol masculino perdeu nesta quarta-feira a terceira partida na Olimpíada de Tóquio e segue sem vencer na competição, depois das derrotas para Noruega e França. O revés, desta vez, foi para a Espanha, por 32 a 25, e o resultado deixa o Brasil em situação difícil no Grupo A, permanecendo em quinto lugar - apenas os quatro primeiros de cada grupo avançam.



O Brasil ainda tem dois jogos restantes para tentar a vaga nas quartas de final. A equipe brasileira enfrenta a Argentina na próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), e fará o último jogo da fase de grupos contra a Alemanha no sábado, às 7h30 (horário de Brasília).



O Brasil começou muito bem o jogo e somou nove gols nos dez primeiros ataques. João Pedro e Rogério, com quatro e três gols respectivamente, foram os destaques. O goleiro Ferrugem, com pelo menos quatro belas defesas, foi outro motivo para o time manter a frente no placar. A Espanha só foi conseguir empatar a partida e 13 gols, aos 22 minutos de jogo.



Na etapa final, o time espanhol voltou utilizando mais o banco de reservas, enquanto o Brasil diminuiu seu ritmo, tanto no ataque como na defesa. Com isso, os europeus passaram a dominar o placar até o final, ratificando seu favoritismo.