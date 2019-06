Brasil perde Casemiro para quartas de final da Copa América

Garantida nas quartas de final da Copa América, a Seleção Brasileira vai ter um desfalque importante no mata-mata. Autor de um dos gols no triunfo de 5x0 sobre o Peru, o volante Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo e está fora da próxima fase.

Principal opção para substituir o camisa 5, o volante Fernandinho sentiu dor no joelho após o empate por 0x0 com a Venezuela, na Fonte Nova, e não está garantido no próximo compromisso brasileiro. Caso Fernandinho não tenha condições de atuar, Allan, que defende o Napoli, será escalado ao lado de Arthur.

Após três jogos na primeira fase, o Brasil agora espera a definição dos outros grupos para conhecer o seu adversário nas quartas de final da Copa América. Pelo chaveamento, o rival será o terceiro melhor colocado do grupo B ou C.

A partida está marcada para a próxima quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.