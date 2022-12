Brasil perde para Croácia nos pênaltis e acaba o sonho do hexa

Acabou o sonho do hexa no Catar. O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo 2022. Se a expectativa de vitória fácil era alta, após a goleada sobre a Coreia do Sul nas oitavas, o que se viu contra a Croácia nesta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação, foi decepcionante.

A Seleção abriu o placar com Neymar, em um golaço no fim do primeiro tempo da prorrogação. Era para ser um momento histórico para o camisa 10, que chegava aos 77 gols com a amarelinha, igualando Pelé como o maior artilheiro do Brasil, pelas contas da Fifa.

Mas tudo mudou na etapa final, quando Petkovic igualou e levou a decisão para as penalidades. Rodrygo e Marquinhos erraram suas batidas, enquanto os croatas acertaram todas. Principal cobrador de pênaltis do Brasil, Neymar nem chegou a cobrar, pois o jogo foi decidido antes. Assim, os europeus avançaram para as semis e tiraram a Seleção, uma das grandes favoritas, do Mundial.

Com a eliminação, o Brasil segue uma sina nas quartas de final: desde o penta, em 2002, os canarinhos sempre caem na etapa quando enfrentam europeus. Foi assim em 2006 (para a França), 2010 (Holanda), 2018 (Bélgica) e, agora, 2022. Já em 2014, o Brasil enfrentou a Colômbia nas quartas, e avançou. Mas caiu na semi para a Alemanha, com o fatídico 7x1.

A Croácia volta a entrar em campo na próxima terça-feira (13), às 16h, no estádio Lusail. O rival na semifinal será contra o vencedor de Holanda x Argentina, que acontece ainda nesta sexta-feira (9), às 16h.

O jogo

Para enfrentar a Croácia, o técnico Tite optou por repetir o time que goleou a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Alex Sandro, que foi titular do Brasil nos dois primeiros jogos na Copa, se recuperou de lesão na região do quadril, mas começou no banco de reservas. Desta forma, o zagueiro Éder Militão foi escalado na lateral direita e Danilo, mais uma vez, na lateral esquerda.

O Brasil não começou o jogo bem. A Seleção foi lenta no primeiro tempo, com dificuldades para sair da marcação da Croácia. A primeira finalização até foi canarinha, com Vini Jr, que recebeu pela esquerda, puxou para a entrada da área e chutou colocado, de direita. Mas Livakovic defendeu, aos 4 minutos.

Aos poucos, a Croácia foi crescendo, e mostrando mais controle, deixando o Brasil desconfortável. Mas, apesar da pressão, os croatas não forçaram grandes defesas de Alisson na etapa inicial. Um dos momentos de maior perigo veio aos 12, quando Juranovic arrancou sozinho e acionou Pasalic. O camisa 15 cruzou com perigo na pequena área, mas Perisic furou.

Já a Seleção fez um primeiro tempo excessivamente pelo lado esquerdo, e teve suas poucas boas oportunidades com Vini Jr. Aos 19, o atacante foi acionado por Neymar, tabelou com Richarlison e bateu, da entrada da área, só que a bola desviou e a zaga rival afastou. No minuto seguinte, foi a vez do camisa 10 avançar pela esquerda e, da beirada da área, chutar, mas defendeu. Aos 41, Neymar bateu falta, a bola desviou na barreira, mas Livakovic segurou o chute com segurança.

O segundo tempo foi mais animado. Depois de uma primeira etapa truncada, o Brasil teve mais volume de jogo, e várias oportunidades. Mas o goleiro Livakovic fez defesas importantes. Ele foi acionado logo no primeiro minuto, quando Richarlison recebeu cruzamento rasteiro na área e finalizou.

Na sequência, Vini Jr recebeu pela esquerda e soltou para Neymar, que bateu. O atacante do Real Madrid ainda saiu cara a cara com o goleiro na sobra, mas, mais uma vez, Livakovic impediu. Houve um pedido de pênalti, mas o impedimento foi marcado na jogada.

O Brasil voltou a surgir com perigo aos 9, quando Richarlison recebeu a bola na entrada da área e mandou para Neymar. O camisa 10 chutou de esquerda. De novo, o goleiro da Croácia salvou.

Livakovic seguiu fazendo grandes defesas. Aos 20, impediu gol de Paquetá. Dez minutos depois, Rodrygo fez boa jogada pelo meio, tocou para Richarlison que ajeitou para Neymar. O atacante bateu de esquerda, mas o arqueiro croata travou. Aos 34, de novo defendeu chute de Paquetá.

A Croácia, do outro lado, atacou muito pouco. Os europeus tentavam tirar o ritmo da Seleção, ficando mais com a bola. Sem os times conseguirem marcar, a partida foi para a prorrogação.

A Seleção começou o tempo extra pressionando. Paquetá teve chance em dois momentos, mas não conseguiu finalizar. Pedro tentou um voleio, só que não pegou a bola em cheio. Danilo também tentou o chute, que foi por cima do travessão. Do outro lado, Brozovic teve uma grande chance, mas chutou alto demais.

O ímpeto brasileiro deu certo, no finzinho do primeiro tempo da prorrogação. Aos 15 minutos, Neymar tabelou com Rodrygo, em seguida com Paquetá, recebeu dentro da área, driblou Livakovic, tirou de Sosa e marcou um golaço.

Quando parecia que já estava ganho, a Croácia empatou. Fred perdeu a bola, Modric tocou para Vlasic, que abriu na esquerda com Orsic. Ele cruzou rasteiro e Petkovic pegou de primeira. A bola resvalou em Marquinhos, tirou Alisson da jogada: 1x1, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação.

No finzinho, Casemiro ficou com uma sobra de cruzamento na área, pela esquerda, e finalizou, mas Livakovic defendeu. E vieram os pênaltis.

Na primeira cobrança, Vlasic acertou, enquanto Rodrygo parou em Livakovic. Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic converteram. Na quarta batida, Marquinhos acertou a trave e mandou o Brasil pra casa.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1 (4x2) 1 Croácia - Copa do Mundo (quartas de final)

Brasil: Alisson, Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Richarlison (Pedro) e Vinícius Jr (Rodrygo). Técnico: Tite.

Croácia: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Budimir); Brozovic (Orsic), Kovacic (Majer), Modric; Perisic, Kramaric (Petkovic) e Pasalic (Vlasic). Técnico: Zlatko Dalic.

Local: estádio Cidade da Educação

Gol: Neymar, aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação; Petkovic, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação;

Cartão amarelo: Danilo, Casemiro e Marquinhos, do Brasil; Brozovic e Petkovic, da Croácia

Público: 43.893 pessoas

Arbitragem: Michael Oliver, auxiliado por Stuart Burt e Gary Beswick (trio da Inglaterra)

VAR: Pol Van Boekel (Holanda)