Brasil perde para França no handebol masculino em Tóquio

O handebol masculino voltou a jogar nos Jogos Olímpicos de Tóquio na noite de domingo, 25 (horário de Brasília). O Brasil enfrentou a França, atual líder do Grupo A, e perdeu por 34 a 29. A equipe brasileira começou mal, mas se recuperou e encostou no placar por algumas vezes, porém, não conseguiu acertar a defesa e saiu mais um vez derrotada.



Vencer a França era uma missão difícil. Afinal, além de ser uma das equipes mais poderosas do mundo, ela também esteve presente nos últimos três pódios da Olimpíada. O início da partida foi marcado por erros de passes e por três punições de dois minutos no primeiro tempo. O primeiro gol da equipe brasileira só saiu aos 3min30, quando o placar já tinha uma diferença de cinco gols para o time francês.



Apesar do início, a equipe conseguiu se encontrar durante o jogo e chegou a encostar no placar algumas vezes, sendo uma delas no primeiro tempo quando ficou 12 x 11. Mas, com a volta dos erros na defesa, dois tiros de 7 metros foram marcados e a França voltou a ampliar o marcador e ir para o intervalo com uma diferença de três gols.



No segundo tempo, os franceses dominaram o jogo e ampliaram a diferença para oito gols, tornando ainda mais complicado o jogo para os brasileiros. Porém, a diferença no placar fez com que os franceses diminuíssem o ritmo de jogo, o que permitiu que o Brasil reduzisse a vantagem, mas não o suficiente para vencer a partida.



Com a derrota para França, o Brasil soma o segundo jogo sem vencer e ocupa a última posição do Grupo A, que é considerado o mais complicado. Ainda há chances de classificação, mas, para isso, o time precisa vencer as demais partidas, pois apenas os quatro primeiros avançam. A equipe volta a jogar na quarta-feira (28), contra a Espanha, às 7h30 (de Brasília).