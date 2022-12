Brasil pode perder até três jogadores para possível semi; entenda

A próxima missão do Brasil na Copa do Mundo do Catar será contra a Croácia, na próxima sexta-feira (9). A Seleção enfrenta a rival ao meio-dia, no estádio Cidade da Educação, valendo uma vaga na semifinal. Já mirando um possível acesso, é preciso ter cuidado com os cartões - em especial, para os três jogadores pendurados.

A regra do torneio diz que cartões amarelos recebidos valem até as quartas de final. O atleta que receber a punição duas vezes é suspenso e fica um jogo fora, para depois voltar zerado. Já na semifinal, todos entram em campo com o número de cartões amarelos zerado.

Desta forma, Eder Militão, Fred e Bruno Guimarães, os três pendurados do Brasil, carregam seus cartões recebidos ainda na primeira fase. Caso algum deles receba o amarelo contra a Croácia, ficará fora da eventual semifinal.

Por outro lado, apenas um cartão vermelho tiraria os outros 21 jogadores da Seleção da próxima fase. Vale lembrar que, apesar de 26 nomes terem sido convocados, o atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles estão fora do Mundial, lesionados.

O Brasil levou os amarelos em duas partidas. Fred recebeu advertência aos 52 minutos do segundo tempo no jogo contra a Suíça. Já contra Camarões, Eder Militão ficou amarelado aos 7 minutos de jogo. No finalzinho do duelo, aos 85, Bruno Guimarães ficou pendurado.

A única forma de um jogador cumprir suspensão na final da Copa é se for expulso na semi. Mas nem sempre foi assim. Entre o Mundial de 1970, no México (quando os cartões foram adotados na competição) até a edição de 2002, na Coreia do Sul e do Japão, os amarelos eram acumulativos desde o primeiro jogo até a final. Assim, o jogador que recebesse o segundo cartão era suspenso na partida seguinte.

Grandes nomes do futebol chegaram a ser impedidos de disputar uma final por conta de suspensão. Em 1990, a Argentina ficou sem o atacante Caniggia na decisão contra os alemães. Em 1994, a Itália perdeu o zagueiro Costacurta para a final diante do Brasil. Já em 2002, a Alemanha ficou sem seu principal jogador, Michael Ballack, na decisão contra o Brasil.

A partir da Copa de 2010, Fifa optou por modificar o regulamento dos cartões amarelos. Isso não vale para o vermelho, em que não há interrupção da contagem na Copa do Mundo. O jogador que for expulso é punido com um jogo de suspensão para a partida seguinte, em qualquer fase do torneio. Em casos de violência excessiva, outras sanções também podem ser aplicadas.