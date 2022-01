Brasil pode perder quarteto para próximos jogos das Eliminatórias

A Seleção Brasileira pode ficar sem quatro jogadores para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Real Madrid vai pedir à CBF a desconvocação do zagueiro Éder Militão, do volante Casemiro e dos atacantes Vinicius Junior e Rodrygo.

O argumento é que o time meregue terá um grande prejuízo técnico sem os atletas, e precisa deles para o duelo contra o Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rei. Caso se apresentem na Granja Comary, o quarteto pode não chegar a tempo da partida, marcada para o dia 3 de fevereiro, às 17h30 (de Brasília).

Isso porque o Brasil encara o Paraguai dois dias antes, em 1º de fevereiro, às 21h30, no Mineirão. Antes, a equipe do técnico Tite encara o Equador, fora de casa, no dia 27 de janeiro, às 18h.

Outro fator apontado pelo Real é que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo e, portanto, "não precisaria" dos quatro jogadores para os compromissos.

Além de Vini Jr, Rodrygo, Militão e Casemiro, o uruguaio Federico Valverde também foi chamado para os duelos das Eliminatórias. Mas a Celeste, ao contrário do Brasil, ainda não se garantiu na Copa. A equipe ocupa apenas o 7º lugar na tabela, um ponto atrás do Peru, que fecha a zona de repescagem.

Apesar do pedido, a CBF não é obrigada a aceitar, já que as partidas acontecem durante a Data Fifa - em que os clubes são obrigados a liberar jogadores convocados pelas suas seleções.