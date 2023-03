Brasil pode sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027

O Brasil vai ser um dos candidatos para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027. Ministra do Esporte, Ana Moser confirmou que existem conversas em curso com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar trazer a competição ao país.

Um dos primeiros passos é manifestar, à Fifa, a intenção de receber o mundial feminino de 2027. Isso deve ser feito até este mês de março. Além disso, o Brasil tem até maio para preencher documentos de encargos.

"Vamos fazer esse movimento para tentar trazer a Copa do Mundo para o Brasil em 2027", disse Moser, em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo a Ministra, a proposta de sediar a competição faz parte de estratégia para estruturar o futebol feminino no país. Entre as iniciativas, estão ampliar o número de campeonatos, promover a inclusão de meninas no esporte e criar medidas de proteção para as atletas durante a gestação.

Caso consiga sediar o evento, seria a terceira vez que uma Copa do Mundo aconteceria no Brasil. O país recebeu as edições do torneio masculino de 1950 e 2014.

A próxima edição do Mundial feminino será realizado neste ano, na Austrália e na Nova Zelândia. A competição começa no dia 20 de julho e tem final marcada para 20 de agosto. O Brasil, comandado pela sueca Pia Sundhage, busca seu primeiro título e está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá.