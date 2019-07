Brasil pode vencer Copa América sem levar gols

Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, Copa América, Copa do Mundo, Copa das Confederações e o extinto Campeonato Pan-Americano. Esses são os torneios já conquistados pela seleção masculina do Brasil. Ao todo, são 24 títulos para a Canarinho desde sua primeira partida, disputada no longínquo ano de 1914.

Um ponto em comum entre essas vitórias é que em todas elas o Brasil levou gol, retrospecto que a Seleção pode quebrar no final de semana caso fature o seu nono troféu da Copa América. Até aqui, a equipe comandada por Adenor Bachi, ou simplesmente Tite, disputou cinco partidas e em nenhuma delas o goleiro Alisson foi buscar a bola no fundo das redes: se o Brasil está invicto, muito se deve ao desempenho impecável da defesa até o momento.

Apesar de ser um marco memorável, vencer a Copa América sem levar gols não é um feito inédito. Há dezoito anos, a Colômbia do artilheiro Aristizábal, ex-Vitória, conseguiu vencer com as redes incólumes. Uma coincidência é que, assim como o Brasil neste ano, a Colômbia era o país-sede da competição em 2001.

O caminho do Brasil até a final teve Bolívia, Venezuela, Peru, Paraguai e Argentina. Em dois jogos, o ataque acompanhou a defesa no quesito de não ver gols: os empates contra Venezuela, na primeira fase, e Paraguai, nas quartas: ambos por 0x0.

Solidez

O Brasil oferece poucas oportunidades de gol aos adversários. Na semifinal, a Argentina foi a equipe que mais ofereceu perigo à meta do goleiro Alisson: foram duas bolas na trave e outros dois lances que contaram com intervenção direta do arqueiro verde e amarelo. Um número interessante é que ninguém conseguiu colocar Alisson para fazer mais de duas defesas em uma mesma partida nesta Copa América. Peru e Argentina são os recordistas até aqui.

Segundo o site de estatísticas Footstats, Alisson fez oito defesas durante toda a Copa América, sendo seis consideradas defesas simples e somente duas difíceis.

Já são nove partidas consecutivas, ou 810 minutos, sem Alisson tomar gols. Na temporada, ele já foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. Busca, agora, a ‘saideira’ na Copa América.

*supervisão do subeditor Miro Palma